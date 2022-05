Évolution des règlementations européennes ! Fin des lampes et tubes fluorescents en 2023. Soyez prêts !

Évolution des règlementations européennes ! Fin des lampes et tubes fluorescents en 2023. Soyez prêts ! Dossier | 16.05.22

Partager sur :

Les directives SLR et RoHS ont évolué. La fin des lampes et des tubes fluorescents a sonné pour 2023. LEDVANCE vous éclaire sur les principales étapes clés et vous aide à vous préparer grâce aux alternatives LED possibles !