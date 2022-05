Inspirer et concrétiser les idées des partenaires. Avec « moving ideas », Blum dévoile une nouvelle identité de marque en même temps que ses nouvelles solutions et actualités

Sous le nom « moving ideas », Blum place les besoins de ses clients au centre de ses préoccupations. Comment sont-ils intégrés dans le développement des produits ? Comment proposer des solutions qui font évoluer le marché ? Et comment rendre possibles les idées créatives de ses clients ? Blum répondra à ces questions et bien d'autres encore à Eurobois. L’entreprise présentera également ses idées inspirantes ainsi que ses nouveautés, dont la nouvelle « plateforme » de tiroir métallique MERIVOBOX, qui fait sa première apparition sur le marché français pour l’occasion. La participation de Blum à l’évènement découlera sur l’annonce d’une surprise à ses clients artisans et agenceurs !

Rachel Mugnier, Directrice Générale et Responsable Marketing Blum France, dont le salon sera le premier depuis sa prise de fonction à la tête de la filiale en janvier dernier avec Fabien George, Directeur Adjoint et Responsable Logistique et Transport, s’exprime sur cette édition riche en promesses :

« Nous sommes impatients de vivre Eurobois 2022 car rien ne remplace le contact direct sur un stand de salon ! Il est important pour nous d’entretenir nos partenariats et, en tant que partenaire fiable, d’être là pour nos clients. Comme à chaque édition, nous accueillerons les visiteurs avec entrain et dynamisme sur notre stand ! Et cette année, tous les jours entre 9h et 9h30, Fabien George et moi-même aurons même le plaisir de servir personnellement à nos invités un petit-déjeuner vitaminé, pour un moment convivial propice aux échanges et fidèle aux valeurs de Blum.

Enfin, partager et insuffler de nouvelles idées tel est notre souhait avec la découverte pratique de nos innovations et concepts de meubles. Nous espérons ainsi susciter enthousiasme et créativité, notamment avec la présentation de MERIVOBOX, notre nouvelle plateforme de tiroir métallique alliant diversité de design et simplicité de mise en œuvre. »

« moving ideas »

Blum pense que les idées peuvent faire bouger le monde. Aussi, le fabricant autrichien observe les tendances du monde entier, mène ses propres recherches, et partage volontiers ses expériences avec ses clients. Le partage de connaissances est précieux : il fait émerger de nouvelles idées et devient moteur pour l’avenir. Blum souhaite ainsi contribuer au confort de l’habitat en améliorant l’expérience de l’acheteur de meubles. Et pour cela, il veut concilier des meubles esthétiques, fonctionnels et durables, avec des produits de qualité.

Des impulsions pour les espaces de vie d’aujourd’hui et de demain

Le fabricant de ferrures montrera de quelle manière peuvent être mises en œuvre ses solutions innovantes (comme le tiroir marchepied SPACE STEP ou le blocage de tablette) avec des applications concrètes de meubles originaux et inspirants. Blum mettra l’accent sur des solutions de rangement pratiques et astucieuses, pour la cuisine et les autres pièces de la maison. Les visiteurs pourront en faire l’expérience en direct sur le stand et retrouver les informations en ligne sur la plateforme blum-inspirations.com. De plus, les experts Blum donneront des informations pratiques dans les domaines de l’ergonomie, de l’espace de rangement ou de la qualité de mouvement aux artisans et agenceurs.

Avec MERIVOBOX, il n’a jamais été aussi facile d’offrir de la diversité

Fabriquer des meubles plus facilement et offrir tout de même de la diversité, tel est l’objectif de la plateforme de tiroir métallique MERIVOBOX.

La pièce maîtresse est une coulisse identique quelle que soit la technologie de mouvement sélectionnée (amorti BLUMOTION, éjection et amorti mécanique TIP-ON BLUMOTION ou ouverture électrique SERVO-DRIVE), avec une seule position de vissage en hauteur et en profondeur. La simplicité du concept de plateforme ne s’arrête pas là : une variante d’attache-façade avec la même position de perçage pour les tiroirs simples et une autre pour les bloc-tiroirs suffisent pour mettre en œuvre l’ensemble du programme MERIVOBOX et ses différentes possibilités de design : avec tube, avec BOXCOVER (insert de grande dimension) ou avec BOXCAP (réhausse métallique), les options sont nombreuses et permettent de créer des meubles au style varié et reconnaissable.

Fruit d’intenses recherches et développements, MERIVOBOX est une solution particulièrement innovante qui sera mise en lumière sur le salon Eurobois avant le lancement de sa commercialisation sur le marché français en septembre 2022. C’est également avec MERIVOBOX que Blum a choisi de concourir aux Eurobois Awards qui récompensent l’innovation et les évolutions technologiques.

Plus de soutien dans les différentes étapes de travail

Qui veut vraiment se contenter d’un résultat approximatif ? À l’image de sa nouvelle génération de machine MINIPRESS top, qui assure des perçages d’une grande précision et qualité, Blum veut s’assurer que ses solutions sont à la hauteur des exigences de ses clients et de leur travail en mettant à leur disposition un ensemble de services personnalisés et d’aides de montage performants. Les visiteurs pourront ainsi découvrir sur le stand, dans la partie « atelier », les services et aides de montage adaptés à leur entreprise et à leurs chantiers, dont une nouvelle version de la machine MINIPRESS top. Les experts Blum proposeront aussi des démonstrations sur le Configurateur de meubles. Intuitif, gratuit et disponible sans téléchargement, le successeur de DYNAPLAN permet une planification rapide et précise des meubles. De plus, grâce au système de test de collision intégré, aucune erreur n’est possible.

Mobilisation pour l’association « Plantons pour l’avenir »

Comme en 2020, Blum démontre une fois de plus son engagement sociétal constant en faisant un don à une association particulière. Pour cette édition 2022, l’entreprise a choisi de supporter les projets de reboisement de l’association « Plantons pour l’avenir » qui a déjà planté 2 300 000 arbres grâce aux dons de particuliers et d’entreprises mécènes. Ainsi, pour chaque signature apposée sur le livre d’or du stand, Blum s’engage à reverser 10€ à l’association.

Une présence accentuée avec la participation du groupement des Équipementiers de l’Ameublement Français

En tant que membre du groupement des Équipementiers de l’Ameublement Français, Blum France a également participé activement au projet Cohome Belleville Club, mis en lumière à l’occasion du salon Eurobois sur le stand 6H76 de l’organisation. Il s’agit de la mise en situation concrète des produits des fournisseurs (tiroir marchepied SPACE STEP et système pour porte relevable AVENTOS pour Blum) appliquée aux espaces communs d’un hôtel transformé en coliving. Un concept d’agencement inédit réalisé par Label Expérience (agence d’architecture d’intérieur, de marketing et d’identité visuelle) en collaboration avec les équipementiers, source d’inspirations pour les professionnels et base d’échanges autour des thèmes comme les tendances et les innovations, l’hybridation des espaces dans l’agencement, la modularité ou encore l’optimisation sur le stand. Les sujets seront traités par les représentants des entreprises équipementiers et animés par le journaliste spécialiste de la maison Stéphane Thébaut.

Pour en savoir plus exit_to_app