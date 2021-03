Une fois encore, Profils Systèmes bouscule le marché de l’Outdoor. Une exclusivité Française : Profils Systèmes est la 1ere société Française à obtenir l’homologation du CSTB pour sa pergola alu bioclimatique Wallis&Outdoor® ! La pergola alu made in France de Profils Systèmes a passé une série d’essais au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) et a réussi parfaitement l’ensemble des tests d’endurance mécanique et de corrosion au brouillard salin neutre.

Le CSTB a réalisé une série d'essais afin d'analyser l’endurance, et la corrosion de la pergola aluminium Wallis&Outdoor de Profils Systèmes d’une dimension de 4mx4m. Endurance mécanique du système du tablier de toit Ces essais ont permis de vérifier la résistance des lames lors de l'ouverture et la fermeture du système.

Les résultats ont montré que la résistance est assurée après 14000 cycles, permettant à la pergola alu bioclimatique Wallis&outdoor d'obtenir une classe 2 d’endurance. Résistance au brouillard salin L'ensemble des pièces composant la pergola bioclimatique Wallis&Outdoor ont été exposé pendant 96 heures au brouillard salin neutre (NSS).

Ce test a permis de vérifier que l’ensemble des composants n’ont pas engendré une corrosion. Homologation CSTB Pergola alu Wallis&Outdoor : Certificat N°101-01-P01 Ce 1er certificat délivré en France (sous le N°101-01-P01) par le CSTB, pour une pergola à ossature aluminium, vient ainsi confirmer l'endurance et la résistance de la Pergola alu Wallis&Outdoor, même dans des conditions météorologiques extrêmes.



Pour rappel, la pergola bioclimatique Wallis&Outdoor avait déjà obtenu l’homologation "Vent et Pluie" du CSTB en 2015. La pergola alu Wallis&Outdoor est certainement le produit le plus robuste et le plus qualitatif sur le marché de la pergola bioclimatique !



Crédits photo : B*F ARCHITECTURE