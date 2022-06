Fabemi, acteur de l’économie circulaire

L’évolution des réglementations et la demande croissante pour des constructions plus durables incitent l’ensemble de l’industrie du BTP à améliorer ses produits , ses procédés de fabrication, et modes constructifs pour limiter son impact environnemental. Fabemi participe activement à cette dynamique en s’inscrivant, entre autres, dans une démarche d’économie circulaire.

Selon la définition du ministère de la Transition écologique, l’économie circulaire “consiste à produire des biens et des services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets.” Elle s’articule autour de 7 piliers :

Approvisionnement durable

Écoconception

Écologie industrielle et territoriale

Économie de la fonctionnalité

Consommation responsable

Allongement de la durée d'usage

Recyclage, fin de vie produit

Une production locale depuis plus de 60 ans

Le groupe Fabemi, créé en 1961 dans la Drôme, développe des produits préfabriqués en béton pour des domaines variés : Gros œuvre, Voirie & Réseaux, Terrasse & Jardin.



Les productions peuvent être certifiée par le label origine France garantie ou sous marquage NF en fonction des sites de production et des produits. Fabemi fabrique ses produits dans ses 13 usines françaises, au plus proche des chantiers et des besoins des professionnels du bâtiment. Les usines s’approvisionnent localement en étant situées stratégiquement dans un rayon moyen de 10 km des carrières de granulats.



Cette proximité territoriale permet de limiter le transport des matériaux, réduisant ainsi la consommation en carburant, et par conséquent les émissions de CO 2 liées aux activités du groupe.



Fabemi améliore constamment ses unités de production afin de respecter des critères stricts de sécurité, d’écologie industrielle et d’innovation. L'entreprise privilégie notamment l'internalisation de toutes les activités en lien avec la fabrication des produits finis.

Fabtherm®, une conception éco responsable

La gamme Fabtherm® regroupe des blocs isolants développés en accord avec la stratégie Fabemi : performance, optimisation et industrialisation.

Isolants, résistants, recyclables, 100% minéraux grâce aux choix de l’injection d’une mousse minérale isolante dans les alvéoles des blocs béton.

SANS CUISSON lors de la fabrication des produits et logistique calquée sur le modèle Fabemi : la proximité, permettent de proposer des produits éco responsable en phase avec les attentes des clients.

Recyclage et revalorisation des bétons

Le recyclage du béton et des déchets liés au bâtiment est un enjeu majeur pour les industriels. Fabemi est engagé depuis de nombreuses années dans la réduction de ses déchets de production et leur revalorisation afin de répondre aux futures obligations liées à l’entrée en vigueur de la Responsabilité Élargie du Producteur (REP).



L’entreprise encourage l'élargissement du domaine d'emploi granulats issus de matériaux recyclés afin de les mettre en œuvre dans ses produits. Les rebuts de fabrication du groupe, même dans de faibles proportions, représentent une source potentielle de granulats recyclés que Fabemi envisage de réemployer en les intégrant dans la fabrication de ses produits.



Crédits photos : © Fabemi

Photo à la une : usine Fabemi alimentée directement en agrégat.