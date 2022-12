FABLine, l’offre de services dédiée aux professionnels de la menuiserie en aluminium

Comment développer son activité et gagner en compétitivité sans révolutionner ses habitudes ?

Comme le souligne la dernière enquête réalisée à l’initiative du SNFA et de l’UFME, « Le marché de la fenêtre en France » affiche une belle dynamique pour atteindre plus de 11 millions de Fenêtres fabriquées en 2021 avec plus de 30% de part de marché pour la menuiserie aluminium. Face à cette croissance continue sur un marché qui compte de nombreux acteurs, le gain de productivité est une des priorités auxquelles les entreprises doivent répondre de façon permanente.

En tant que leader Européen et partenaire des professionnels de la menuiserie, Reynaers Aluminium propose sa panoplie de services intégrés dans la démarche FABLine. Bien plus qu’un simple concept, les fabricants bénéficient d’un soutien opérationnel permettant de structurer et de projeter les ateliers vers des gains de productivité significatifs.

Une équipe de spécialistes de la gestion de production à la disposition des professionnels fabricants

Conduite par une équipe d’experts rompus aux méthodes de production industrielles, FABLine est une démarche éprouvée qui permet de faire évoluer et digitaliser la production afin de gagner près de 25% de productivité. Pour un soutien rapide et personnalisé, FABLine est organisée autour d’une équipe de 4 experts aux compétences spécifiques et complémentaires permettant de fiabiliser la démarche tout au long du processus.

Comme le souligne Romain ARNAUD, responsable des processus de la fabrication industrielle de menuiseries en aluminium «Nous mettons au service des professionnels une équipe de 4 personnes, tous complémentaires et experts de leur domaine de compétences. Un de mes collaborateurs a pour mission le développement des environnements nomenclatures et accessoires ainsi que la formation spécifique chez les clients. L’objectif est d’apporter une solution informatique clé en main et de soulager le client sur toutes les phases de paramétrage. Côté mise en route dans les ateliers, nous avons 2 paramètreurs usinages. Un pour le Nord, qui développe également les environnements BIM pour le logiciel REVIT et un pour le Sud qui, de par son expérience, intervient au plan national dans les entreprises à forte connotation industrielle concernant les liaisons machines et l’optimisation des usinages. Ainsi, l’organisation mise en place permet de garantir à tout moment un service à haute valeur ajoutée et dans un délai d’intervention sous 24h.»

FABLine s’adapte à tous types de configuration industrielle

Pour satisfaire tous les besoins, l’offre des services FABLine s’adapte à tous types d’entreprises et de configurations industrielles qui fabriquent exclusivement les produits de Reynaers Aluminium ou plusieurs gammes. Que ce soit pour franchir une nouvelle étape et gagner en compétitivité, pour faire monter en puissance ses activités industrielles existantes ou pour donner un nouvel élan dans la structure et l’organisation industrielle complète de ses ateliers, chaque professionnel trouvera dans FABLine les réponses sur mesure adaptées à ses besoins.

De l’analyse des ateliers de production à l’installation du matériel en passant par la formation, l’équipe des spécialistes de Reynaers Aluminium accompagne le projet de croissance autour de 4 temps forts :

L’étude de l’atelier et la prise en compte des habitudes.

Les recommandations pour une production plus performante.

L’installation et le paramétrage des machines pour débuter rapidement la production.

La formation des équipes en amont du processus industriel et dans les ateliers de production.

Comme le souligne Romain ARNAUD «Nous observons un réel engouement pour notre offre de services. Jusqu’à quelques mois en arrière, nous étions sur un rythme de 5 à 6 équipement par an. Actuellement, nous sommes sur une tendance d’une vingtaine d’implantations chaque année.»

Un service d’accompagnement complet pour gagner très rapidement en productivité

Soucieux de créer un service clé en main tout en soulageant au maximum le chef d’entreprise et ses équipes, le service sur mesure FABLine se positionne le plus en amont possible de la réflexion jusqu’à la mise en œuvre dans les ateliers.

«La mise en place de la démarche se fait vite. Dans le cas où l’entreprise détient les machines de production nécessaires, en seulement 15 jours les 25% de gains de productivité sont quantifiables. Pour celles qui font appel à nos services pour une évolution complète, il faut prévoir une période de 4 mois entre l’analyse, la livraison et l’implantation des machines, les liaisons logiciel ReynaPro-machines et la formation. Au final, le délai le plus long est le temps de fabrication et d’implantation des nouveaux outils de production par notre partenaire FOM. Concernant les paramétrages, toutes les bases de données des produits Reynaers Aluminium sont déjà disponibles et prêtes à être rapidement opérationnelles.» Pour un confort maximal, l’accompagnement s’articule autour de 4 étapes incontournables :

L’analyse des ateliers : il consiste en une étude approfondie du fonctionnement général, des flux d’informations, de la disposition des équipements dans l’atelier afin de proposer les axes d’amélioration en lien avec les objectifs et les moyens de l’entreprise.

Le paramétrage de ReynaPro : par la création d’accessoires, incluant les articles non vendus par Reynaers Aluminium, d’usinages spécifiques et la formation des équipes à l’utilisation du logiciel.

Les liaisons ReynoPro – Machines : par le paramétrage entre le logiciel ReynaPro et les machines déjà existantes (quelle que soit la marque).

L’achat de machines et d’équipements d’atelier : outillage, machine, scie, table, les professionnels bénéficient d’une gamme complète d’équipements pour gagner en confort , en qualité de finition et en efficacité.

FABLab, l’exemple vivant de la démarche FABLine

Partie intégrante de la démarche FABLine, FABLab est un lieu d’échanges et de démonstrations, situé au sein du siège social de Reynaers Aluminium en France. C’est un espace ouvert à tous les fabricants qui souhaitent venir tester les outils dédiés à la menuiserie en aluminium développées par Reynaers Aluminium dans le but d’améliorer leur productivité et leur compétitivité sur le marché. Grace au partenariat construit avec FOM, les professionnels pourront se projeter concrètement dans une approche industrielle complète et adaptée à l’optimisation de la production des ateliers industriels.

