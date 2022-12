VEKA engage un partenariat avec Mercier-David et le lycée professionnel de Raon-L’Étape (88)

Parfait reflet des valeurs du Groupe VEKA (We care, We act, We grow), VEKA annonce concrétiser un partenariat tripartite avec son client fabricant-poseur Mercier-David et le lycée professionnel de Raon-L’Étape (88) de l’Académie Metz-Nancy.

Nouvelle démonstration d’un engagement citoyen et responsable, VEKA prendra en charge l’intégralité du remplacement du parc outillage existant de la section Menuiserie Aluminium Verre. Outre ce soutien financier, VEKA déploiera également un accompagnement technique dont bénéficieront les élèves, avec notamment la transmission de documentations et d’informations sur la menuiserie PVC de demain ainsi que sur l’économie circulaire et le recyclage ; des thèmes emblématiquement portés par VEKA depuis des décennies. Quant à l’équipe technique de Mercier-David, fidèle client VEKA, elle interviendra sur le parc machine afin d’effectuer les réglages précis requis par le changement de la gamme des profilés PVC mis à disposition des élèves. De quoi préparer pleinement ces derniers à leur vie active.



C’est par l’intermédiaire de son client fabricant Mercier-David, que VEKA a été sollicité avec pour objectif d’accompagner concrètement le lycée dans la formation de ses futurs professionnels. Installée dans les Vosges depuis 35 ans, Mercier-David compte près de 90 collaborateurs dont 40 poseurs et rayonne sur la région avec 3 agences (Houdemont-54, Sainte-Marguerite et Epinal-88).



Pierre Mercier, dirigeant de Mercier-David est un fervent défenseur de la transmission du savoir. Leader dans la fabrication et la pose de menuiseries extérieures PVC en Lorraine avec 750 000 fenêtres produites et installées, l’entreprise vosgienne accueille en effet régulièrement des élèves en contrat d’apprentissage, afin de partager savoir- faire et compétences professionnelles. L’occasion de revaloriser ainsi l’image de métiers dits manuels, mais rattachés à une branche dynamique à forts potentiels de recrutement comme de progression.



Affichant un taux de réussite au BAC de 95 % et 74 % de mentions, le lycée professionnel Louis Geisler et sa spécialité Menuiserie, s’impose pour la formation des futures générations de poseurs et de fabricants de menuiseries (PVC, Alu et bois). Malgré une forte demande d’emplois recensée et un dynamisme dans la section Menuiserie Aluminium Verre, le Lycée n’accueille que 4 élèves en Terminale Bac Pro et 3 en 1ère Bac Pro.



Pierre Mercier de préciser : « Comme dans tout travail d’artisanat, la perfection s’acquiert avec le temps et la pratique. Chez Mercier-David, les monteurs les plus expérimentés et les jeunes recrues évoluent dans un cercle vertueux où la transmission du geste juste se fait tout naturellement. »



« La formation et la qualification des équipes nous sont souvent remontées comme problématiques par nos clients fabricants et adhérents Fenétrier® VEKA. » précise Emmanuel Demesmay, Country Manager VEKA. « C’est dans l’ADN de VEKA d’accompagner nos clients au-delà de la fourniture de profilés. Le partenariat avec le lycée Louis Geisler nous a donc semblé pertinent et concret. Il s’inscrit aussi parfaitement dans les valeurs du Groupe et les actions RSE que nous mettons en œuvre en France. »

Pour Valérie Defranoux, Proviseure du Lycée Louis Geisler et Thierry Jaeck, Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques, « le lycée professionnel s’efforce de se rapprocher des entreprises telles Mercier David pour veiller à la cohérence des savoirs transmis ainsi qu’à l’évolution des outils, outillages et techniques présents dans ces entreprises. Nous nous attachons également à faire intervenir régulièrement des professionnels dans nos classes et dans nos ateliers. Des formations d’adultes seront aussi mises en place prochainement, en collaboration avec Pôle Emploi et le Greta, pour répondre aux besoins des entrepreneurs du bassin. »



Enfin, autre actualité RSE remarquée de VEKA : la participation à l’opération Indus’Tour, organisée par la Chambre Syndicale de la Métallurgie, qui prévoit notamment des visites encadrées du site industriel de VEKA à Thonon-les-Bains lors de la semaine de l’industrie (21 au 27 novembre 2022) pour expliquer les métiers de l’extrusion.

