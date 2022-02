L’exposition Universelle, une vitrine sur la science et le progrès humain. Depuis le 20 Octobre 2021 et jusqu’au 31 mars 2022, DUBAÏ accueille l’Exposition Universelle.

Initialement prévue entre les mois d’octobre 2020 et Avril 2021, l’Exposition Universelle de DUBAÏ a été reportée en raison de la crise sanitaire. Organisée tous les 5 ans, cet événement est un véritable livre ouvert sur la science, l’innovation et les techniques au service de l’humanité développées par les pays représentés. Chaque visiteur est plongé dans un univers d’expériences uniques au travers de pavillons mettant en évidence les avancées dans de multiples domaines et notamment dans l’art, la culture et l’architecture.

Le groupe Reynaers, parrain du pavillon Belge

La Belgique poursuit ses efforts pour créer et développer des systèmes de mobilité intelligents pour demain. L’Exposition Universelle de Dubaï est l'occasion de dévoiler la vision de l’année 2050 des penseurs et les entrepreneurs Belges. Les innovations d’aujourd’hui serviront de base au développement de la mobilité intelligente, sûre et propre du futur.



Conçu par Vincent Callebaut Architectures et Assar Architects, le pavillon Belge fait la démonstration d’un espace innovant et design qui produit plus d’énergie qu’il n’en consomme.



En tant que spécialiste international des systèmes architecturaux en aluminium pour le bâtiment, le groupe Reynaers s’est associé à cet évènement en apportant son savoir-faire dans la construction du pavillon Belge. Un choix légitime au vu de la relation de longue date que le groupe Reynaers entretient avec les Emirats et les nombreux projets dans lesquels l’entreprise belge s’est illustrée :

Jumeirah Gate

Palm Jumeirah

Atlantic Hôtel

Atlantic Royal resort & residence

Boulevard Heights

AlFattan Towers

Reynaers Aluminium France organise un roadshow à la découverte de bâtiments exceptionnels

Du 22 au 25 février 2022, en tant que « Golden Partner » du pavillon Belge de l’Exposition Universelle de Dubaï, Reynaers Aluminium France a choisi de découvrir cet événement majeur l’humanité en compagnie d’un groupe de 11 architectes et de 6 clients façadiers. En parallèle de la visite de l’exposition, ce moment privilégié sera l’occasion pour l’ensemble des participants d’effectuer une escapade à la découverte de bâtiments exceptionnels qui repoussent les limites de la construction.

Pour en savoir plus exit_to_app