Le groupe Reynaers dévoile ses nouvelles capacités logistiques en France

Le groupe Reynaers renforce ses capacités logistiques sur le site de Brouchy en Picardie. Située à Brouchy, entre Paris et la Belgique, la nouvelle extension de 5400m² de la plateforme logistique de Reynaers Aluminium et Forster a été inaugurée fin décembre 2021 en présence de Martine Reynaers et de l’ensemble des actionnaires du groupe. Cet événement clé est une nouvelle étape dans le plan d’investissement industriel défini jusqu’à 2025 renforçant la position du groupe Reynaers en tant qu’acteur majeur dynamique et engagé depuis plusieurs années dans une politique de développement forte et affirmée.

Un investissement de 6 millions d’euros pour répondre à la demande croissante

Ce nouveau bâtiment porte les infrastructures du Groupe Reynaers à 15.000m² de surface logistique en France. L’investissement était devenu indispensable pour faire face à la demande croissante que connaissent les deux marques Reynaers Aluminium et Forster sur le marché français. Proche des principaux axes routiers qui desservent la France et la Belgique, ce site stratégique permet d’optimiser les transports de marchandises entre les sites de production et de renforcer la qualité de des services auprès des spécialistes de la menuiserie aluminium et acier.

Une croissance soutenue des activités de Reynaers Aluminium et de Forster

Focus Reynaers Aluminium :



Reynaers Aluminium a enregistré une croissance de 27% entre les années 2016 et 2019. En 2021, le chiffre d’affaires de l’entreprise a progressé de 21%, traduisant sa capacité à concevoir et à distribuer des solutions techniques pour les projets les plus variés en neuf comme en rénovation.

Projet significatif Reynaers Aluminium : le savoir-faire de Reynaers Aluminium s’est illustré récemment dans la conception et la fourniture de solutions sur mesure pour le projet « Jardins du Lou » situé au cœur du quartier de Gerland à Lyon. Les six immeubles de bureaux , signés par l’agence d’architecture AIA Life Designers, représentent 28.000m² de surface et près de 13 000m² de façades..

« Jardins du Lou » - Agence d’architecture AIA Life Designers

Focus Forster :



Partenariat, excellence et accompagnement sont les maîtres mots qui caractérisent l’offre de solutions techniques et de services proposée par la société Forster. Spécialisée dans la conception et la vente de systèmes de menuiseries en acier, Forster a repris ses ventes en direct en France depuis août 2020. La nouvelle organisation logistique sur le site de Brouchy permet de répondre aux projets les plus variés avec des délais de livraison optimisés. Les professionnels de la menuiserie acier bénéficient ainsi d’une offre complète permettant de réaliser tout type de portes, de fenêtres et de façades, sans oublier la profondeur de l’offre des solutions coupe-feu ou antieffraction indispensable pour les projets nécessitant un traitement spécifique en matière de sécurité des édifices et des occupants.

Projet emblématique Forster : le savoir-faire des équipes projets de Forster a permis de répondre aux exigences réglementaires et architecturales de la rénovation de la Samaritaine . Les 800 châssis acier des séries Unico XS et Fuego Light fabriqués et installés dans le bâtiment ont permis de recréer à l’identique l’esthétique des menuiseries acier de cette architecture art moderne et art déco du 19ème siècle.

La Samaritaine – Maison Edouard François et Agence SANAA.

Photo : Stephane Aboudaram - We Are Content(s)

Extension et site logistique de Reynaers Aluminium et Forster – Brouchy (Picardie)

Un investissement logistique pour gagner en performance Service

Ce nouveau site a permis de repenser et d’optimiser les flux logistiques. Ainsi, le site de Brouchy recentre son activité sur le pré équipement de profilés de la gamme Reynaers Aluminium, le stockage et la préparation des commandes en finition thermolaquée et anodisée . La plupart des produits proposés dans l’offre sont stockés dans les teintes blanche et «gris anthracite, permettant de livrer partout en France sous un délai de 8 jours. Afin de gagner en réactivité, les activités de stockage des profilés bruts seront centralisées en 2022 dans les usines de thermolaquage et d’anodisation du groupe en Belgique.

