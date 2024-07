Façades, Toitures, Planchers : 3 techniques pour mieux isoler les bâtiments

#1 : L’isolation par l'extérieur sous enduit

Isoler les façades sans sur-enchère d'épaisseur ?

C’est possible grâce aux panneaux isolants Knauf sous enduit (ETICS PSE). Parmi les plus performants du marché, ils permettent d’atteindre de hauts niveaux d’isolation avec de faibles épaisseurs d’isolants : 4,5 m².K/W avec seulement 140 mm de PSE gris, pour 6,57 kg CO2/m² d’indice de réchauffement climatique.

Performants et recyclables avec Knauf Circular®, les isolants Knauf sous enduit sont la solution technico-économique de référence pour les bâtiments d’habitation de moins de 28 m, en neuf comme en rénovation.

#2 : L’isolation des sous-faces de dalles

Allier « biosourcé » et très hautes performances ?

C’est possible grâce aux complexes d’isolations pour sous-faces de dalles, Knauf FIBRA®. Combinant la laine de bois en parement, la laine de roche comme écran thermique et le PSE gris Knauf haute performance, les complexes isolants Fibrastyroc allient esthétique, résistance au feu et performances thermiques certifiées. Une solution de référence, en particulier dans les parkings d’ERP.

Ils sont fabriqués par Knauf en Haute-Saône dans la seule usine de laine de bois en France.

#3 : L'isolation des toitures plates

Les isolants légers peuvent-ils être très performants ?

Légers pour les structures porteuses comme pour les poseurs, les systèmes « d’isolation mixte » permettent d’utiliser le polystyrène expansé (PSE) et le polyuréthane (PU) en ERP (Établissement Recevant du Public) et ICPE (Installations Classées pour la Protection de l’Environnement) sur support acier.

Ces procédés permettent la mise en œuvre de fortes épaisseurs de PSE ou de PU en second lit et d’atteindre ainsi de hautes performances d’isolation thermique tout en allégeant les structures et les coûts et en respectant la sécurité incendie exigée sur ce type de bâtiments.

