Rairies Montrieux s’attaque à l’art du relief en façade avec sa gamme « Les Modénatures » !

Cette collection se sépare en deux gammes : les plaquettes « Pour de Vrai » et les briques « Reverso ». Innovation étant le mot clé de ces gammes, les plaquettes « Pour de Vrai » s’inscrivent dans une démarche novatrice en termes de techniques et de réalisation. La boutisse et la panneresse étant directement associées sur une même plaquette, avec un joint creux intégré. Cette plaquette offre un effet mur en brique massif, grâce à différentes combinaisons de reliefs, permettant aux architectes de dessiner les motifs souhaités. Sans coupe, il n’est nécessaire de poser qu’une seule plaquette au lieu de deux pour un effet de modénature immédiat !