Facturation électronique 2026 : qu’est-ce qu’il change concrètement pour les artisans du BTP ?

Qu’est-ce que la réforme change vraiment pour un artisan du bâtiment ?

À partir du 1er septembre 2026, toutes les entreprises assujetties à la TVA doivent pouvoir recevoir des factures électroniques. Cela concerne aussi les artisans en franchise de TVA. Vous n’échappez pas à cette obligation. Vous devrez être inscrit sur une plateforme agréée par l’État. Les entreprises qui utilisent déjà un logiciel de gestion intégrant la facturation électronique, comme Costructor, partent avec une longueur d’avance. Mais la réception n’est qu’une première étape.

L’émission suit un calendrier distinct. Les grandes entreprises et les ETI émettent en format électronique dès septembre 2026. Pour les TPE et les micro-entreprises, l’obligation d’émettre s’applique à partir du 1er septembre 2027. Vous avez donc un an de plus. Ce délai ne doit pas vous faire attendre. Le choix d’un outil, la mise à jour de vos bases clients, la formation à un nouveau circuit de facturation prennent du temps.

Les artisans qui travaillent en sous-traitance doivent prêter attention à l’autoliquidation de TVA. Ce mécanisme s’applique quand vous facturez une entreprise assujettie pour des travaux immobiliers. Votre facture ne porte pas de TVA. Elle mentionne « Autoliquidation – TVA due par le preneur ». La plateforme que vous choisirez doit gérer correctement cette spécificité. Une erreur sur cette mention expose à une amende de 15 € par mention manquante.

Un autre cas mérite votre attention. Si vous facturez à la fois des professionnels et des particuliers, vous entrez dans deux dispositifs. Pour les professionnels, vous émettez une facture électronique via une plateforme agréée. Pour les particuliers, vous transmettez des données de transaction, sans facture électronique. C’est ce qu’on appelle l’e-reporting. Votre outil doit gérer les deux flux sans confusion.

Le calendrier comporte une troisième échéance. À partir de septembre 2026, vous devez également transmettre à l’administration les données de vos transactions avec des clients particuliers. Ce dispositif s’appelle l’e-reporting. Il concerne les ventes de biens et les prestations de services. Pour un artisan qui pose un carrelage chez un particulier, la facture reste au format papier ou PDF. Mais les données de la transaction sont transmises à la DGFiP. Ce flux passe par la même plateforme agréée que vos factures professionnelles.

Préparez vos bases de données clients. La réforme impose de nouvelles mentions sur les factures. Le numéro SIREN du client devient obligatoire pour les professionnels. L’adresse de livraison doit figurer sur le document. Ces informations ne sont pas toujours présentes dans vos fichiers actuels. Prenez le temps de les compléter avant la mise en conformité. Un client professionnel sans SIREN dans votre base bloquera l’émission de sa facture.

Les formats de facture acceptés : Factur-X, UBL, CII

Trois formats sont reconnus par l’administration fiscale. Le premier s’appelle Factur-X. C’est un format hybride. Il combine un PDF lisible à l’écran et un fichier XML structuré. Vous ouvrez le document comme une facture classique. La machine lit les données cachées. C’est le format le plus adapté aux artisans et aux TPE.

Les deux autres formats sont l’UBL et le CII. Ce sont des fichiers XML purs. Ils ne contiennent pas de PDF. Vous ne pouvez pas les lire directement. Ces formats conviennent aux grandes entreprises qui traitent des volumes importants de factures. Pour un artisan seul, ils sont peu pratiques.

Un point important à retenir. Un PDF envoyé par mail n’est plus valable à partir de 2027, pour vos clients professionnels. Le format doit être bien structuré. Votre logiciel de facturation actuel produit peut-être déjà du Factur-X. Vérifiez ce point important avant de changer d’outil.

Vous n’avez pas besoin de maîtriser ces formats techniquement. La plateforme agréée s’occupe de la conversion. Votre rôle consiste à saisir les bonnes informations dans votre outil. Le format de sortie est géré automatiquement.

Le choix du format dépend de votre activité. Si vous travaillez principalement avec des particuliers, le format Factur-X suffit. Il reste lisible pour vous et pour votre client. Si vous facturez des marchés publics ou des grands comptes, vérifiez leurs exigences. Certaines collectivités demandent déjà l’UBL ou le CII pour leurs fournisseurs.

La conversion entre formats est automatique. Votre plateforme agréée reçoit le document dans un format. Elle le transmet dans le format attendu par le destinataire. Vous n’avez pas à gérer cette étape. Concentrez-vous sur la qualité des données saisies. Une adresse erronée ou un SIREN manquant bloque toute la chaîne.

Plateforme agréée ou solution compatible : quelle est la différence ?

La plateforme agréée est le seul intermédiaire reconnu par l’État. Elle transmet vos factures à l’administration fiscale. Elle les envoie à votre client via un annuaire national. Elle conserve également vos factures pendant la durée légale. Vous ne pouvez pas vous passer d’une plateforme agréée.

Une solution compatible fonctionne différemment. C’est un logiciel de facturation raccordé à une plateforme agréée. Vous utilisez votre outil habituel. Les échanges avec l’administration passent par la plateforme en arrière-plan. Cette option évite de changer toutes vos habitudes de travail.

Beaucoup de logiciels métier du BTP intègrent déjà cette connexion. L’éditeur s’est associé à une plateforme agréée. Vous continuez à créer vos devis et vos factures comme avant. La conformité réglementaire est gérée automatiquement.

Vérifiez un point avant de choisir. Toutes les plateformes agréées ne gèrent pas parfaitement l’autoliquidation de TVA. Cette spécificité du BTP peut poser problème. Posez la question à votre éditeur. Demandez-lui comment son outil traite les factures en autoliquidation.

Un autre critère entre en jeu. La plateforme agréée doit être inscrite sur la liste officielle publiée par l’État. Cette liste évolue régulièrement. Vérifiez que votre prestataire y figure au moment de signer. Une plateforme non agréée ne peut pas transmettre vos factures à la DGFiP. Vous restez responsable en cas de non-conformité.

Le coût des plateformes varie. Certaines facturent à l’unité. D’autres proposent un abonnement mensuel. Pour un artisan qui émet une vingtaine de factures par mois, une solution intégrée à son logiciel de gestion reste souvent plus économique. Elle évite de payer deux services distincts.

Pensez aussi à la conservation des factures. La plateforme agréée conserve vos documents pendant dix ans. Vous n’avez plus besoin d’archiver vos PDF sur un disque dur. Cette obligation légale repose sur la plateforme. Vérifiez ce point dans les conditions générales de votre prestataire.

Qu’est-ce qu’il faut faire dès maintenant ?

→ Première étape : cartographiez vos flux.

Listez vos clients. Sont-ils des professionnels ? Des particuliers ? Les deux ? Avez-vous des chantiers en sous-traitance ? Ces réponses déterminent vos obligations. Un artisan qui ne facture que des particuliers n’a pas les mêmes contraintes qu’un sous-traitant.

→ Deuxième étape : vérifiez votre logiciel actuel.

Votre outil de facturation est-il compatible avec la réforme ? L’éditeur prévoit-il une mise à jour ? Est-il raccordé à une plateforme agréée ? Si la réponse est non, commencez à chercher une alternative.

→ Troisième étape : choisissez votre plateforme ou votre solution compatible.

Ne repoussez pas cette décision. Les plateformes agréées doivent traiter un volume important de nouvelles inscriptions. Attendre l’été 2026 expose à des délais. Vous pouvez tester plusieurs outils avant de vous engager.

→ Quatrième étape : formez-vous.

La réforme introduit de nouvelles mentions obligatoires. Le numéro SIREN de votre client doit figurer sur la facture. L’adresse de livraison aussi. Vous devez comprendre comment ces informations circulent dans votre nouvel outil. Une heure de formation au démarrage évite des erreurs coûteuses.

→ Cinquième étape : testez avant de déployer.

La plupart des plateformes proposent une période d’essai. Utilisez-la pour émettre quelques factures réelles. Vérifiez que le circuit fonctionne avec vos clients habituels. Testez un cas d’autoliquidation si vous êtes concerné. Ce test révèle les problèmes avant la date butoir.

→ Sixième étape : informez vos clients.

Vos clients professionnels reçoivent aussi la réforme. Ils doivent être inscrits sur une plateforme. Précisez-leur vos nouvelles modalités d’envoi. Un client prévenu évite les relances et les retards de paiement.

→ Septième étape : conservez une copie de vos anciennes factures.

La réforme ne s’applique qu’aux factures émises après septembre 2026. Vos documents antérieurs restent valables au format papier ou PDF. Mais vous devez pouvoir les présenter en cas de contrôle. L’administration fiscale peut demander des justificatifs sur les dix dernières années. Classez vos anciennes factures dans un dossier unique.

Ne laissez pas la réforme s’installer dans votre esprit comme une contrainte lointaine. Les premiers mois de 2026 passeront vite. Les éditeurs de logiciels seront sollicités par des milliers d’entreprises. Les plateformes agréées traiteront des volumes importants de demandes. Anticiper vous évite la précipitation.

La facturation électronique modifie un geste quotidien. Elle impose un nouvel outil. Elle demande un peu d’anticipation. Mais elle simplifie aussi les échanges avec vos clients et votre comptable. Les erreurs de saisie diminuent. Les relances de paiement s’automatisent. Le suivi des impayés devient plus clair. Prenez le temps de bien choisir votre solution. Votre conformité en dépend.