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Batiweb.com, média digital d’actualité du bâtiment et du BTP - Batiweb

Batiweb.com, média digital d’actualité du bâtiment et du BTP

41-43 Avenue du Centre
78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
France
Site web de la marque

Batiweb.com est un média digital français spécialisé dans l’actualité du bâtiment, de la construction et des travaux publics. Depuis 1996, Batiweb informe gratuitement les professionnels du BTP sur les évolutions de leur secteur, la réglementation, la conjoncture, les innovations et les nouveaux produits.

Toute l’actualité du bâtiment et du BTP

Chaque jour, la rédaction de Batiweb publie des articles consacrés aux principaux enjeux de la filière construction :

  • actualité des entreprises du bâtiment ;
  • construction et rénovation ;
  • réglementation et législation ;
  • rénovation énergétique et environnement ;
  • architecture, urbanisme et patrimoine ;
  • emploi, formation et prévention ;
  • innovations, matériaux et nouveaux produits ;
  • numérique, BIM et intelligence artificielle ;
  • économie et conjoncture du BTP ;
  • grands chantiers et événements professionnels.

Les contenus de Batiweb sont accessibles gratuitement et s’adressent à l’ensemble des acteurs du bâtiment : artisans, entreprises du gros œuvre et du second œuvre, architectes, bureaux d’études, maîtres d’œuvre, maîtres d’ouvrage, collectivités, distributeurs et industriels.

Une rédaction spécialisée dans le secteur du BTP

Les actualités de Batiweb sont produites par une équipe de journalistes et de rédacteurs spécialisés dans le bâtiment et la construction.

La rédaction suit quotidiennement l’actualité de la filière, interroge ses acteurs et s’appuie sur des sources identifiées : organismes publics, fédérations professionnelles, entreprises, études sectorielles, textes réglementaires et professionnels de terrain.

Les contenus sponsorisés, communiqués et publi-rédactionnels sont clairement identifiés afin de les distinguer des articles produits par la rédaction.

Que peut-on trouver sur Batiweb ?

Batiweb propose différents contenus et services pour aider les professionnels à suivre et à comprendre les évolutions du secteur :

  • des actualités quotidiennes sur le bâtiment et les travaux publics ;
  • des dossiers thématiques et des décryptages ;
  • des interviews de professionnels et d’experts ;
  • un magazine digital consacré aux enjeux du BTP ;
  • des vidéos, reportages et interviews ;
  • « L’Actu du BTP », le podcast quotidien de Batiweb ;
  • une newsletter quotidienne et des newsletters thématiques ;
  • une base de plus de 55 000 produits et solutions pour le bâtiment ;
  • des informations sur les fabricants, les formations et les événements professionnels ;
  • les indices-index du bâtiment et les marchés publics ;
  • Léo, le moteur de recherche conversationnel de Batiweb consacré à l’information et aux sujets du BTP.

Batiweb en quelques chiffres

  • Un média spécialisé créé en 1996
  • Plus de 325 000 abonnés aux newsletters
  • Plus de 55 000 produits et solutions référencés
  • Des actualités publiées quotidiennement
  • Des contenus professionnels accessibles gratuitement

Suivre l’actualité du BTP avec Batiweb

Les professionnels peuvent retrouver les contenus de Batiweb sur Batiweb.com, dans la newsletter quotidienne, sur LinkedIn, sur la chaîne WhatsApp de Batiweb ainsi que sur les principales plateformes de podcast.

Pour en savoir plus sur l’équipe, la méthode de travail et les engagements de la rédaction, consultez la page « À propos de Batiweb.com » et la charte éditoriale.

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