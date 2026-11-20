Logement, emploi, fiscalité, rénovation, construction... Sept candidats à la présidentielle ont défilé pour présenter leurs programmes devant les chefs d'entreprises du bâtiment réunis au Sommet de la construction.

Lors du Sommet de la construction organisé par la Fédération française du bâtiment (FFB) à Paris le 19 novembre, des candidats à la présidentielle ont défilé pour présenter leur programme concernant le logement et la construction. Un événement qui résonne avec le grand oral politique du Paris Builders Show, fin septembre dernier.

Les 25 propositions de la FFB Mieux financer face à la crise du logement : soutien à l’accession à la propriété, libération du logement social via la RLS, attractivité fiscale de l’investissement locatif, fléchage de 1 % de cette épargne vers la création de logements... ;

Instaurer « une écologie de l’emploi et du pouvoir d’achat », par l'isolation, l'éléctrification, la stabilité des aides et une organisation pérenne de la reprise gratuite des déchets du bâtiment ;

Lancer « un Notre-Dame de la simplification » : création d'une norme pour la suppression de deux normes, une étude d’impact sur la compétitivité avant chaque nouvelle règle et une gestion de l'obligation Zéro Artificialisation Nette (ZAN) des sols par les élus ;

Accompagner la création de 300 000 emplois en 5 ans : arrêt des coupes dans l'apprentissage, allégement du coût du travail pour ne pas impacter le salaire net, durcissement de la lutte contre la concurrence déloyale...

Se préparer aux mutations technologiques en formant salariés et apprentis à l'arrivée de l'intelligence artificielle et de la robotique sur chantier.

« Car oui, construire c’est politique ! », affirme Frédéric Carré, président de la FFB, en ouverture de cette grande plénière, qui a réuni sept prétendants à l'Elysée : Gabriel Attal, Raphaël Glucksman, Marine Le Pen, Édouard Philippe, Bruno Retailleau, Fabien Roussel ainsi que Marine Tondelier. Explorons les propositions des candidats par ordre alphabétique.

Gabriel Attal et sa banque publique d'investissement pour l'achat

Candidat Renaissance et autrefois Premier ministre de janvier à septembre 2024, Gabriel Attal qui soutenait un « choc d'offre » sur le logement et un « droit au brut » sur les salaires fin septembre dernier, s'est notamment concentré sur une mesure-phare affichée dans le journal Sud Ouest le 12 novembre dernier : une « banque d'investissement » publique. Inspirée par le modèle de Bpi France, celle-ci pourra financer jusqu'à 50 % du montant de l'achat.

Concernant la vie des entreprises, le candidat promet une loi de programmation normative et fiscale sur trois ans et la refonte du Code de la construction sur le modèle du Code du travail. Sans compter son souhait d'accélérer le traitement des recours pour les projets d'urbanisme.

Côté apprentissage, Gabriel Attal projette d'adapter certaines filières de lycées professionnels et de rétablir les aides réduites et supprimées.

Le défenseur de la géothermie dans le mix énergétique français entend également libérer du foncier public, afin que jusqu'à 9 millions de m² de bureaux soient transformés en logements.

Le grand « plan Bâtisseur École » de Raphaël Glucksmann

Raphaël Glucksmann, quant à lui, projette de dissocier les bonnes des mauvaises normes, les règles utiles de la bureaucratie. D'où son projet de loi de programmation pluriannuel sur 5 ans, en concertation avec les professionnels du bâtiment.

Face à la crise du logement, le candidat social-démocrate vise 420 000 logements construis par an. Alors que les mobilisations lycéennes se poursuivent, il met en avant son « plan Bâtisseur École » pour lutter contre le « délabrement du bâti scolaire », en misant sur la reconstruction et la rénovation. « C'est 4 000 écoles rénovées par an et c'est 2 800 collèges et lycées. C'est au coeur de la révolution écologique qu'on propose ! », appuie-t-il.

Celui qui s'engage à « soutenir l'apprentissage tout au long de la vie » dans son programme évoque le rétablissement des aides, tout en revenant à la version du pacte Dutreil sur la transmission des PME, en précisant que les PME de moins de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires ne seraient pas concernées.

Les normes et la concurrence déloyale dans le viseur de Marine Le Pen

Au Paris Builders Show, Marine Le Pen avait centré son programme sur la « France des propriétaires » et la levée du « maquis de contraintes ». Son discours au Sommet de la construction sonne comme un bis repetita.

La candidate Rassemblement national mentionne à nouveau la nécessité de transformer des bureaux en logements. Lors de son meeting de rentrée, Mme Le Pen évoquait 9 millions de m2 de bureaux vacants, reconvertissables en 6 à 7 millions de m2 de surfaces d'habitation.

Celle pour qui « le pouvoir d'achat passe par le portefeuille et le trousseau de clés » pense que la question foncière est cruciale pour régler la crise du logement. D'où sa proposition de mettre à disposition du foncier public aux constructeurs, en vue de produire des logements à loyers modérés. Toujours concernant le foncier, Marine Le Pen prône la suppression de l'obligation ZAN, tout comme les freins liés au diagnostic de performance énergétique (DPE). Car la prétendante à l'Élysée veut libérer le secteur du bâtiment « d'un empilement de contraintes accumulées au fil des années », en abrogeant par ordonnances les normes constructives.

Dans son viseur également : la concurrence déloyale - qu'elle prévoit de combattre en limitant la sous-traitance à trois niveaux -, la lutte contre le travail détaché et l'ajout d'un critère de localisation dans les marchés publics. La candidate d'extrême-droite veut réorganiser le retour des travailleurs immigrés à l'issue de leur contrat sans prolongation.

Sur l'apprentissage, Mme Le Pen annonce l'indemnisation des entreprises accueillant des apprenants jusqu'au bac+3.

Édouard Philippe veut un moratoire sur les passoires thermiques et la RE2020

Rival de Gabriel Attal lors de cette prochaine élection, Edouard Philippe déclare : « Le logement est l'ennemi principal du pouvoir d'achat des Français ». Après avoir affiché de premières propositons le 15 novembre — notamment son objectif de 4 millions de logements supplémentaires en dix ans, soit 400 000 logements neufs ou réhabiltés par an —, le candidat Horizons veut aussi permettre aux organismes HLM de construire des logements non sociaux, tout en stoppant le prélèvement sur leurs recettes (RLS), contre engagement à construire des logements.

D'un point de vue fiscal, M. Philippe suggère une flat tax sur l'investissement locatif, une exonération fiscale de 3 ans pour transformer des bureaux en logements, le reversement d'une part de la TVA aux communes, ainsi que la dissociation entre propriété du foncier et du bâti.

Mais son cheval de bataille concerne l'interdiction progressive des passoires thermiques. Si les députés ont adopté un amendement RN sur le projet de loi Relance logement pour la supprimer, Edouard Philippe penche plus pour « un moratoire » sur « la durée du quinquennat ». Soit une interruption de l'obligation durant cinq ans.

Moratoire qu'il souhaite également appliquer sur les prochains seuils de la RE2020. Contre la concurrence déloyale, l'actuel maire du Havre préconise de limiter la durée du statut d'auto-entrepreneur.

« Je veux un bulldozer sur les normes », martèle Bruno Retailleau

Des propositions de Bruno Retailleau, on retient son objectif de « remettre un million de logements en cinq ans ». Pour le candidat Les Républicains, cela tient en un discours : « Je veux un bulldozer sur les normes ».

Traduction : assouplissement du ZAN pour les territoires ruraux, réduction de moitié des délais de construction, sanction des recours abusifs, voire report des prochains paliers de la RE2020.

Sur la Responsabilité Élargie du Producteur (REP) Bâtiment, M. Retailleau encourage la sortie des filières qu'il qualifie de matures : bois, béton, métal ou tuiles, affirmant que « le bâtiment ne doit pas payer deux fois ».

Le volet emploi de son programme comprend l'éxonération totale des cotisations sociales des heures supplémentaires, la réduction des indemnités chômage et le refus de régulariser les travailleurs sans-papiers.

La « France des bâtisseurs » selon Fabien Roussel

Candidat du Parti communiste français (PCF), Fabien Roussel croit en « la reconstruction de la France par le travail » et en la « France des bâtisseurs ». Une « France des bâtisseurs » orienté vers deux objectifs annuels : 400 000 à 500 000 nouveaux logements et 1 million de logements rénovés. Sans compter la rénovation des bâtiments publics, afin de les parer contre les canicules.

Dans ce sens, le candidat communiste prone un guichet unique d'aides à la rénovation énergétique. Il souhaite notamment réinventer l'Agence nationale de l'habitat (Anah) en un établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), qui centraliserait et sécuriserait les financements, que ce soit pour la construction et à la rénovation. Cette structure concentrerait ainsi des aides éparpillées, du Fonds vert aux certificats d'économies d'énergie (CEE).

Pour la vie des entreprises, Fabien Roussel encourage une TVA à 5,5 % sur les matériaux biosourcés, ainsi que des aides publiques et baisses d'impôts réservées aux entreprises dont les emplois ne sont pas délocalisables.

Budget global mis sur la table : 10 milliards d'euros, « des investissements qui vont rapporter au pays », estime-t-il.

Les ambitions de Marine Tondelier sur la rénovation énergétique

Enfin, Marine Tondelier annonce un programme centré sur deux priorités. D'abord la massification de la rénovation énergétique, à raison de 500 000 logements par an. Le candidate et secrétaire nationale des Écologistes soutient le renforcement de MaPrimeRénov’, la création d'une banque publique de la rénovation et un accompagnement ciblé des propriétaires modestes.

La seconde urgence porte sur le logement social, via notamment un double durcissement de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain (SRU), entre sanctions musclées contre les communes récalcitrantes et relèvement du quotat obligatoires à 30 % sur les territoires tendus.

Un plan que Mme Tondelier entend financer par une taxe de 20 % sur les successions supérieures à 20 millions d'euros, soit environ 15 milliards d'euros de rendement.

Sur le ZAN, la candidate écologiste se montre favorable à une adaptation des objectifs aux réalités des territoires. Côté coût du travail, elle préfère parler de « cotisations » que de « charges » patronales. Pour les entreprises, Marine Tondelier défend le SMIC à 2 000 euros bruts, accompagné de dispositifs d'accompagnement différenciés pour aider les TPE et PME à l'absorber.

