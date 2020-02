Scanners laser pour les applications de courte, moyenne et longue portée. Les scanners laser FARO Focus sont spécifiquement conçus pour les mesures intérieures et extérieures dans les secteurs comme l’architecture, l’ingénierie, la construction, la sécurité publique, la médecine légale ou la conception de produit.

Tous les appareils capturent des informations du monde réel utilisées dans l'univers virtuel afin d'effectuer des analyses, de coopérer au sein d'un projet et de prendre des décisions pour améliorer et préserver la qualité globale des projets et des produits. La gamme de FocusS Laser Scanner offre des fonctionnalités avancées. Outre la distance augmentée, la précision angulaire et la portée, la fonction de compensation sur site des scanners FocusS et FocusS Plus permet des mesures de haute qualité tandis que les interfaces pour accessoires externes et la fonctionnalité HDR rendent le scanner extrêmement flexible.

Précision

Précision et portée extrêmes grâce à l'utilisation combinée des technologies de capteurs les plus avancées.

Numérisation de cibles distantes

La fonctionnalité Groupement de scans identifie les zones multiples à numériser avec une plus haute résolution pour permettre une détection plus précise des cibles et pour une numérisation plus détaillée de zones spécifiques.

Indice de protection IP54 & plage de température étendue

Avec son boîtier scellé et un indice de protection IP54 répondant aux normes du secteur, le Focus peut être utilisé dans des conditions météorologiques humides, à des températures allant de -20 °C à +55 °C.

Léger et compact

Les scanners laser Focus sont les appareils les plus petits et les plus légers pour ce niveau de performance.

Compensation sur site

Avec la fonctionnalité de compensation sur site, les utilisateurs peuvent vérifier et ajuster la compensation du FocusS sur site ou au bureau juste avant la numérisation, afin d'assurer une qualité optimale des données numérisées et la traçabilité de la documentation.

Recalage sur site

Lors de la numérisation des données sur site, le scanner laser transmet immédiatement les données numérisées vers FARO SCENE, via un dispositif sans fil, pour permettre un traitement et un recalage sur site et en temps réel plus efficace et un gain de temps.

Avantages