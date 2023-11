Fédération Française de Ski et Viessmann : un partenariat pour le climat jusqu'en 2026

Depuis près de 30 ans, Viessmann est actif dans le sponsoring des sports d'hiver.

Pour pratiquer les sports d'hiver, il faut protéger l'hiver et donc le climat. La durabilité, l'efficacité énergétique et la protection de l'environnement sont des thèmes importants pour lesquels s'engage Viessmann, en tant qu’acteur de la transition énergétique.

" Nous sommes d'avis que les produits à la pointe de la technologie et le sport de haut niveau vont tout simplement de pair. C'est aussi pour cette raison que nous avons décidé en 1993 de nous engager dans les sports d'hiver. Depuis, notre entreprise s'est développée et notre passion pour les sports d'hiver n'a cessé de croître. "

Fabien Saguez , Président de la Fédération Française de Ski est ravi et touché du soutien de Viessmann France à la Fédération Française de Ski et à ses Équipes de France de biathlon et de ski nordique : " Les excellents résultats des Équipes de France en Coupe du Monde, aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques, confirment une nouvelle fois toute l’attractivité de la Fédération Française de Ski et de ses équipes. Le sport fait partie intégrante de l’ADN de Viessmann et nos Équipes seront fières d’arborer leur logo sur leurs différentes tenues. La FFS et Viessmann se retrouvent également autour d’un engagement commun : la préservation de l’environnement et la démocratisation des énergies propres. "

Christian Grundler, Président de Viessmann France : " Nous sommes heureux de la signature du partenariat avec la Fédération Française de Ski pour les trois prochaines saisons sportives. Il nous tient particulièrement à cœur d'accompagner les Équipes de France de ski nordique dans leur ascension, comme nous le faisons depuis 2016 avec Quentin Fillon Maillet. En tant que deux marques fortes, nous réussirons en équipe à accroître notre notoriété - et , ce faisant, notre engagement commun en faveur des solutions énergétiques et climatiques et la sensibilisation des fans à la protection du climat.Tous les collaborateurs Viessmann se sont fixés pour objectif de devenir des champions mondiaux du climat ! Ensemble, co-créons des espaces de vie pour les générations futures. "

Viessmann est fier d'être le partenaire climatique officiel de la Fédération Française de Ski ! Une équipe forte pour les prochains Champions du climat et du sport !

En tant que partenaire climatique officiel, Viessmann vise également à sensibiliser tous les amateurs de sports d’hiver aux nombreuses façons dont les solutions climatiques Viessmann permettent d'économiser du CO 2 . En utilisant les droits de la marque Fédération Française de Ski et la présence de son logo sur les tenues des athlètes des Equipes de France de ski nordique, l'entreprise peut désormais attirer encore plus efficacement l'attention sur les possibilités de changement positif qu'offrent les solutions climatiques efficaces sur le plan énergétique et non basées sur les combustibles fossiles.



" Nous soutenons les sportifs de haut niveau et encourageons la relève. "

C'est la passion pour les sports d'hiver qui motive les fans à assister à un événement et à encourager leurs héros. C'est cet enthousiasme qui pousse les athlètes à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est avec ce même enthousiasme et cette même passion que Viessmann encourage les athlètes de haut niveau mais aussi les jeunes sportifs. Ensemble, nous veillons à ce que la fascination pour les sports d'hiver se transmette à la prochaine génération.



Quentin Fillon-Maillet, biathlète, quintuple médaillé olympique : " Je suis heureux de voir Viessmann devenir partenaire climatique officiel de la Fédération Française de Ski. C’est le début d’un chapitre mais pas de l’histoire puisque Viessmann avait déjà un pied implanté dans notre sport, étant présent à mes côtés depuis 2016. Nous avons réussi à créer une relation de confiance et d’amitié dont je suis fier. Cette rencontre s’est faite naturellement, réunis par de nombreuses valeurs communes. Nous sommes pleinement tournés vers la quête d’innovation permanente et le désir de performance. Je suis à chaque fois bluffé par l’engagement sans faille des femmes et des hommes qui travaillent dans l’entreprise lors de mes visites dans les usines. Nous avons également fait de notre engagement pour le climat un des piliers de nos quotidiens. J’étais très fier d’être l’ambassadeur du Biathlon Climate Challenge où chaque kilomètre parcouru à l'entraînement permettait de planter un arbre. Ensemble, nous avons encore de nombreux défis à relever ! "

Au départ, chez soi !

Outre le sponsoring classique, Viessmann lance de nombreux projets avec les athlètes.

En tant qu'ambassadeurs du climat, ils ne font pas seulement avancer la durabilité dans le sport mais ils contribuent aussi dans leur propre maison à la réduction de leur empreinte carbone personnelle, grâce aux solutions climatiques Viessmann.

