Placo® / Néolia : premier programme de logements sociaux français labellisé E3C2 (E+C-)

Implantée en Franche-Comté et en Alsace depuis 1948, Néolia propose à l’ensemble des populations de toutes générations, des solutions locatives et d’accession à la propriété. Plaçant l’humain au cœur de ses priorités, cette filiale du Groupe Action Logement expérimente des projets à faible impact environnemental pour préparer le logement de demain, en apportant une réponse à la fois aux besoins de confort thermique et de sécurité pour tous.

Le programme de construction de seize logements locatifs sociaux, situé rue Jules Verne à Pontarlier, illustre cette démarche. Néolia avait pour ambition de faire de ce programme Bepos un exemple en matière de logements sociaux. Dans le cadre de l’appel à projet Effilogie, il est le premier programme de logements sociaux en France à obtenir le niveau E3C2 du label E+C-*.

Ce projet novateur est l’occasion d’aller encore plus loin dans l’engagement environnemental en intégrant des solutions responsables telles que la plaque de plâtre Placo® Infinaé 13. Elle est la première plaque de plâtre au monde fabriquée à partir de plus de 50% de plâtre recyclé. Une approche éco-circulaire qui réduit les prélèvements de ressources naturelles et permet de valoriser les matières premières recyclées et locales. Placo® Infinaé 13 apporte ainsi une valeur ajoutée au projet de Néolia qui recherche l'innovation dans l'habitat.



" Nous avons été convaincus par la performance de l’analyse du cycle de vie de la plaque de plâtre Placo® Infinaé 13. Son niveau carbone bas et sa certification NF CE se prêtent véritablement à notre projet. Ce sont des éléments tangibles de qualité et de fiabilité. " Chloé Jeanjacquot, Responsable des opérations immobilières chez Néolia.



" Afin de garder un temps d’avance en matière de sobriété carbone des logements et de consommation énergétique, nous allons plus loin que la règlementation. Grâce aux modes constructifs innovants que nous expérimentons, le programme de Pontarlier constitue un véritable espace démonstrateur, connu et maîtrisé, pour répliquer ces solutions dans de futurs projets. " Xavier Llamas, Directeur de territoire et stratégie de développement chez Néolia

L’union d’entreprises avant-gardistes

L’entreprise familiale Bonglet, implantée à Lons-le-Saunier, a été mandatée pour ce projet. Engagée et certifiée ISO 14001, elle a par exemple été la première de son secteur à mettre en place une routine de collecte de reprise des chutes de plaques de plâtre.



" Nous nous définissons comme une entreprise familiale avec une âme artisanale. Il est fondamental d’apporter à nos clients une solution totalement adaptée à leur vision. À Pontarlier, les retours de nos équipes terrain sur la plaque Placo® Infinaé 13 sont positifs, ils retrouvent les critères des standards Placo®. Les attentes les plus fortes étaient sur la tenue mécanique : la plaque ne perd pas en rigidité, les conditions de travail restent identiques qu’avec une plaque Placoplatre® BA 13 standard, la découpe s’effectue facilement. Nous sommes fiers d’avoir été la première entreprise de France à mettre en œuvre cette innovation. La satisfaction est telle que nous l’avons déjà proposée sur un autre chantier. " Hervé Peutot, Directeur des achats dans l’entreprise Bonglet

* E pour Energie, C pour Carbone : à titre indicatif, le niveau le plus performant étant le E4C2.

Crédits Photos : Cabinet d’architectes Art & Associés (Besançon) / Raphaël Demaret pour Placo®

