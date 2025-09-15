ConnexionS'abonner
Fermer

Fenêtre alu/alu M3D : performance thermique et design durable

Communiqué
Publié le 15 septembre 2025
Partager : 
Imaginée par le Groupe Millet, la M3D alu/alu allie facilité de pose, excellente isolation et finitions de qualité pour les pros !
Fenêtre alu/alu M3D : performance thermique et design durable - Batiweb

Optez pour la fenêtre alu/alu M3D et offrez à vos clients un produit alliant performance, esthétisme et durabilité. Grâce à ses profils 100% aluminium, cette fenêtre résiste parfaitement aux intempéries et garantit une longévité exceptionnelle, réduisant ainsi les interventions de maintenance. Son design moderne, aux lignes fines et épurées, s’adapte à tous les styles architecturaux, vous permettant de répondre à toutes les demandes.

En plus d’une excellente isolation thermique et acoustique, la M3D se distingue par sa facilité de pose, vous faisant gagner un temps précieux sur vos chantiers. Personnalisable en plusieurs coloris, elle s’intègre parfaitement à chaque projet. Faites le choix d’un produit fiable et performant, reconnu par les professionnels, pour satisfaire durablement vos clients et valoriser votre savoir-faire.

 

Pour en savoir plus exit_to_app

Sur le même sujet

Annonceurs
Profitez d'un large choix d'outils de communication
Devenez annonceur sur Batiweb
Je deviens annonceur
Groupe MILLET - Batiweb

Le Groupe MILLET développe depuis plus de 75 ans un savoir-faire exigeant. Le geste artisanal...

Brétignolles CS20027
79301 BRESSUIRE CEDEX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.