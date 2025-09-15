Qualibat renforce la sécurité de ses certificats pour plus de transparence
L’objectif : permettre aux professionnels du bâtiment, aux donneurs d’ordre et aux particuliers de vérifier instantanément l’authenticité des certificats.
Deux innovations majeures
→ Signature électronique obligatoire : depuis le 13 juin 2025, tous les certificats numériques émis ou renouvelés sont signés électroniquement. Le sceau apparaît en bas à droite du document avec le logo Qualibat entouré d’un cercle noir. En cliquant, un panneau de validation confirme l’authenticité via une coche verte.
→ QR code intégré aux certificats papier : chaque document délivré au format papier comporte désormais un QR code. Un simple scan permet de s’assurer de la conformité du certificat.
Lutte contre la fraude et fiabilité accrue
Ces nouvelles mesures visent à limiter les risques de fraude, à faciliter la vérification des certificats et à renforcer la crédibilité des entreprises qualifiées.
Le président de Qualibat, Gérard Senior, rappelle que « cette avancée marque une étape importante dans la sécurisation de nos qualifications. Elle illustre notre engagement à garantir l’intégrité du système et à offrir aux professionnels comme aux particuliers des outils fiables et transparents ».
