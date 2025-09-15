ConnexionS'abonner
Qualibat renforce la sécurité de ses certificats pour plus de transparence

Communiqué
Publié le 15 septembre 2025
Afin de consolider la confiance dans ses certifications, Qualibat met en place de nouveaux dispositifs d’authentification, aussi bien pour les documents numériques que pour les versions papier.
Qualibat renforce la sécurité de ses certificats pour plus de transparence - Batiweb

L’objectif : permettre aux professionnels du bâtiment, aux donneurs d’ordre et aux particuliers de vérifier instantanément l’authenticité des certificats.

Deux innovations majeures

→ Signature électronique obligatoire : depuis le 13 juin 2025, tous les certificats numériques émis ou renouvelés sont signés électroniquement. Le sceau apparaît en bas à droite du document avec le logo Qualibat entouré d’un cercle noir. En cliquant, un panneau de validation confirme l’authenticité via une coche verte.

Exemple de la notation des certifications QUALIBAT

→ QR code intégré aux certificats papier : chaque document délivré au format papier comporte désormais un QR code. Un simple scan permet de s’assurer de la conformité du certificat.

Exemple de la notation des certifications QUALIBAT en format papier

Lutte contre la fraude et fiabilité accrue

Ces nouvelles mesures visent à limiter les risques de fraude, à faciliter la vérification des certificats et à renforcer la crédibilité des entreprises qualifiées.

Le président de Qualibat, Gérard Senior, rappelle que « cette avancée marque une étape importante dans la sécurisation de nos qualifications. Elle illustre notre engagement à garantir l’intégrité du système et à offrir aux professionnels comme aux particuliers des outils fiables et transparents ».

 

Pour en savoir plus exit_to_app

QUALIBAT - Batiweb

La qualification QUALIBAT, gage d'excellence QUALIBAT, c'est aujourd'hui près de...

55 avenue Kleber
75784 PARIS CEDEX 16
France

Plus d'informations


