Prolit Lamella Mat de ROCKWOOL : solution isolante en laine de roche pour optimiser vos systèmes de ventilation

Face aux enjeux climatiques, améliorer la performance énergétique des bâtiments est essentiel. Or, beaucoup subissent encore d’importantes pertes thermiques via leurs conduits de ventilation, ce qui entraîne une surconsommation d’énergie et une condensation excessive nuisant à la qualité de l’air intérieur.

Pour répondre à ce problème, ROCKWOOL a lancé Prolit Lamella Mat, un matelas isolant pensé pour optimiser l’efficacité des systèmes de ventilation. Associant isolation thermique, acoustique et protection incendie, cette solution réduit les pertes d’énergie, prolonge la durée de vie des installations et renforce la sécurité des bâtiments.

Pourquoi l’isolation des conduits de ventilation est essentielle ?

Invisible mais indispensable, l’isolation des conduits et gaines de ventilation agit au cœur de vos installations.

Elle optimise leurs performances, préserve leur durabilité et contribue au confort et à la sécurité de tous. Concrètement, elle permet de :

Limiter les pertes de chaleur pour optimiser le rendement des systèmes et réduire la consommation.

Prévenir la condensation et la corrosion, garantissant la longévité des installations.

Renforcer la sécurité incendie en freinant la propagation des flammes et des fumées.

Améliorer le confort acoustique en réduisant la transmission des bruits par les gaines.

Une conception pensée pour la performance et la mise en œuvre

Prolit Lamella Mat est un matelas isolant composé de bandes de laine de roche aux fibres perpendiculaires, fixées sur une feuille d’aluminium renforcée en fibres de verre.

Ce design assure une épaisseur homogène même dans les angles, garantissant une protection thermique constante et optimale.

Souple, léger et flexible, il s’adapte facilement aux formes des conduits et réduit le temps de pose.

→ Caractéristiques clés

Densité nominale : 37 kg/m³

Réaction au feu : Euroclasse A1

Tolérance d’épaisseur : T4

Absorption d’eau court terme : WS (≤ 1 Kg/m²)

Température maximale : 250 °C

Résistance à la diffusion de vapeur : Sd > 200 m

→ Les bénéfices pour les professionnels

Installation rapide grâce à sa légèreté et sa flexibilité.

Performance thermique et acoustique homogène sur toute la surface isolée.

Durabilité : performances stables pendant plusieurs décennies.

Protection incendie : incombustible, classé A1.

Une solution durable et recyclable

Fabriqué à partir de basalte, Prolit Lamella Mat bénéficie des performances naturelles de la laine de roche :

Résistance au feu jusqu’à 1 000 °C.

Comportement non-hydrophile pour éviter l’humidité, la condensation et les moisissures.

Recyclable à l’infini grâce au service Rockcycle, qui a permis de collecter et recycler plus de 4 000 tonnes de laine de roche en France en 2024.

