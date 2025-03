Gérez vos stocks en toute simplicité avec l’application mobile Stocks Codial

Dites adieu aux erreurs et approximations : grâce à son système de scan et de mise à jour en temps réel, l’application mobile vous garantit un suivi précis et instantané de vos matériaux, que ce soit en entrepôt ou sur chantier. Vous avez toujours une visibilité totale sur vos stocks, avec la quantité et l’emplacement de chaque matériel.

Un allié indispensable pour une gestion de stocks réussie

Conçue pour les magasiniers, logisticiens et techniciens itinérants, l’application Stocks de Codial vous aide à :

Faciliter vos inventaires, en éliminant les longues heures de ressaisies et en libérant du temps pour vos équipes.

Mettre à jour vos stocks instantanément lors de la réception de matériel, que ce soit en entrepôt ou sur chantier, pour éviter toute relance inutile.

Réaliser des transferts de stocks entre dépôts (entrepôt principal, véhicules, etc.), limitant ainsi les achats inutiles.

Créer des demandes d’achats pour anticiper les ruptures de stock et ne jamais manquer de matériel essentiel.

Préparer des commandes et pointer directement sur l’application, sans perdre de temps avec de la paperasse.

Saisir vos temps et frais passés sur chantier ou en intervention pour une gestion optimale des ressources.

passés sur chantier ou en intervention pour une gestion optimale des ressources. Accéder à votre CRM et suivre les échanges avec vos clients et collègues en toute simplicité.

Une application conçue pour et avec les professionnels du Bâtiment

L’application Stocks de Codial, c’est l’outil pensé pour les pros du BTP, et ça fait plusieurs années qu’elle évolue grâce aux retours de terrain. À chaque mise à jour, de nouvelles fonctionnalités viennent simplifier encore plus le quotidien des entrepreneurs et s’adapter à la réalité du terrain.

Super rapide et facile à prendre en main, son interface intuitive vous simplifie la vie. Et cerise sur le gâteau : elle se synchronise parfaitement avec le logiciel Bâtiment Codial.

Et si vous êtes sur le terrain sans connexion, pas de souci ! L’appli fonctionne en mode déconnecté et met à jour vos données dès que vous êtes à nouveau connecté.

Adoptez l’appli Stocks et simplifiez votre quotidien

Si vous en avez assez de gérer vos stocks dans le stress, cette appli est faite pour vous !

Elle vous fera gagner un temps précieux, évitera la ressaisie et les relances inutiles, tout en augmentant votre productivité. Franchement, une fois que vous l’aurez testée, vous ne pourrez plus vous en passer. Et vos équipes ? Elles vont adorer !

Demandez une démo gratuite et voyez par vous-même à quel point c’est simple et efficace. Vous serez bluffé !