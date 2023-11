Filières traditionnelles et filières agréées

Nos eaux usées nécessitent d’être traitées puis restituées dans le milieu naturel tout en préservant la santé publique et l’environnement. L’assainissement non collectif (ANC), aussi appelé assainissement autonome ou individuel, constitue la solution technique et économique la mieux adaptée en milieu rural. Il concerne les habitations non raccordées à un réseau public de collecte des eaux usées, soit 15 à 20% de la population française. L’ANC permet de traiter les eaux usées directement sur le site, limitant ainsi la demande sur les systèmes d'approvisionnement en eau collectifs. De plus, ces solutions contribuent à préserver la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres en réduisant le risque de contamination des cours d'eau, des nappes phréatiques et des sols.

Les produits proposés par Sebico, conçus et fabriqué en France, incarnent parfaitement ces valeurs environnementales tout en assurant un assainissement optimal.

Exemple de filière agréée (microstation AQ2 + tunnel d’infiltration)

Filières traditionnelles

Lorsque la superficie du terrain le permet, on privilégie une approche conventionnelle comprenant une fosse toutes eaux, destinée au prétraitement, éventuellement accompagnée d'un bac dégraisseur, et un poste de traitement impliquant l'épuration des eaux usées par épandage et infiltration dans le sol. Sebico propose une variété de produits adaptés à cette filière, disponibles en béton ou en polyéthylène.

Fosses toutes eaux et extracteur éolien pour la ventilation de la filière

Filières agréées

En cas de superficie d'implantation limitée, Sebico propose deux filières agréées : le filtre compact Biomeris et la microstation Aquameris AQ2.

Le filtre compact Biomeris offre une réduction significative de la surface nécessaire au traitement des eaux usées. Ces filières agréées intègrent une fosse toutes eaux et un système de filtration compact, fonctionnant en autonomie avec des coûts d'entretien limités.

La microstation Aquameris AQ2, également agréées, se composent d'une cuve compartimentée. Elle exige peu d'espace pour le traitement des eaux usées et utilise une méthode d'épuration basée sur l'apport d'air par pompage, favorisant le développement de bactéries épuratrices autour d'un média. Faciles à entretenir et à maintenir, elle offre des performances épuratoires exceptionnelles.

Filtre Biomeris et microstation Aquameris AQ2

Photo à la une : Exemple de filière traditionnelle (bac dégraisseur + fosse toutes eaux + épandage)

Pour en savoir plus exit_to_app