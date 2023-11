Panasonic présente les pompes à chaleur air-eau de demain avec le lancement de sa nouvelle gamme Aquarea M au R290

Solution flexible et adaptée à tous types de projet

Grâce à un design à la pointe de la technologie, la Série M est gage de flexibilité et offre de nombreuses possibilités d'installation. La nouveauté de cette solution ? L'unité extérieure peut fonctionner de manière autonome à l'aide d'une seule et même télécommande intérieure. Pour ceux qui sont à la recherche de fonctions de base, il s'agit de la solution idéale. Et pour ceux qui souhaitent des fonctionnalités plus avancées, il est possible par exemple d'intégrer un boîtier de commande amélioré ou de choisir entre un système bi-bloc ou All-in-One. La Série M permet de répondre à de nombreux besoins en termes de fonctionnalités et s'adapte à différents types d'intérieurs, ce qui permet d'offrir une solution sur mesure à chaque utilisateur.

Réfrigérant naturel

Panasonic place la durabilité au cœur de ses innovations et notamment de sa nouvelle gamme, grâce au réfrigérant naturel R290 qui affiche un faible potentiel de réchauffement global (PRG) de 3. Une fois émis dans l'atmosphère, ce réfrigérant a donc un impact environnemental réduit par rapport à d'autres réfrigérants pour une solution plus économe en énergie. La conception de pointe de Panasonic garantit une sécurité maximale conformément aux exigences relatives au réfrigérant R290. Pour ce faire, la Série M propose un boîtier de commande dans un coffret étanche (non inflammable), un séparateur air/réfrigérant ainsi qu'un boîtier électrique étanche avec des connexions scellées pour le câble de mise à la terre, pour plus de sérénité.

Très Haute performance

La Série M offre des performances exceptionnelles, même dans des conditions extérieures extrêmes, avec une température de sortie d'eau maximale de 75°C à -10°C extérieure et la possibilité de fournir de l'eau chaude à 55°C à une température extérieure de -25°C. Les unités extérieures grâce à la technologie T-CAP garantissent une puissance calorifique continue à une température extérieure allant jusqu'à -20°C et peuvent fonctionner jusqu'à -28°C. Cette solution est parfaite pour les projets de rénovation nécessitant une température d'eau élevée pour les radiateurs. De plus, elle permet de réchauffer le ballon d’eau chaude sanitaire jusqu’à 65°C et assure la stérilisation du ballon sans appoint électrique

La Série M présente une conception améliorée avec une structure anti-vibration, un nouveau châssis et une vitesse de ventilateur optimisée, ce qui contribue à réduire le niveau sonore et garantit un environnement agréable. Les unités affichent une faible niveau sonore de seulement 53 dB(A)1, qu'il est encore possible de réduire grâce au mode de fonctionnement « Super Silencieux », ce qui leur permet de s'adapter à n'importe quel intérieur.

Les unités extérieures de la Série M sont dotées d'un compresseur scroll au R290, une technologie fiable et unique signée Panasonic. La nouvelle logique du compresseur permet aux unités d'optimiser leur capacité à des températures extérieures plus basses.

Design élégant

Avec leur design soigné, les unités extérieures T-CAP sont désormais disponibles en gris anthracite et se fondent parfaitement dans n'importe quel environnement. Les unités All-in-One garantissent un gain d'espace ultime, quelles que soient les conditions d'installation, grâce à un faible encombrement de seulement 598 x 600 mm. Elles réduisent en effet l'espace nécessaire à l'installation et peuvent être parfaitement combinées avec d'autres gros appareils comme un réfrigérateur et/ou une machine à laver. Une unité de ventilation peut également être installée au-dessus de la pompe à chaleur du fait de sa faible hauteur.

Connectivité simplifiée

Le système est livré avec un tout nouveau boîtier de commande qui permet une installation flexible et facilite la connexion Internet via le nouveau panneau avant. Pour plus de simplicité, la télécommande de la Série M a été conçue en symbiose avec l'ensemble du système, avec une interface utilisateur optimisée et des fonctionnalités améliorées. Elle permet notamment de lire le niveau de pression d'eau sur l'écran d'accueil pour plus de praticité, et propose un mode bivalent économique avec une logique de bascule sur le prix de l’électricité ainsi qu'un double système de contrôle pour superviser deux zones indépendamment à l'intérieur de sa maison2.

Les systèmes garantissent un contrôle intelligent et un suivi de la consommation d'énergie. Aquarea Service Cloud est disponible pour les installateurs et les entreprises de maintenance et permet d’améliorer la satisfaction des clients grâce au contrôle à distance en temps réel du parc d'installations. Pour les utilisateurs finaux, l'application Comfort Cloud de Panasonic est disponible pour une gestion simple et intuitive de l'énergie avec un contrôle à distance pratique de l'ensemble des fonctionnalités de chauffage et de production d'eau chaude.

1 - Unité de capacité 12,0 kW. Test selon la Directive Ecoconception

2 - Télécommande supplémentaire requise

