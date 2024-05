FONCTIONNEMENT BIOLOGIQUE DU FILTRE COMPACT BIOMERIS

Ce procédé offre à la fois un niveau de traitement élevé et admet des variations de charges organiques et hydrauliques importantes parfois rencontrées en maison individuelle.

ATOUTS

compatibilité du filtre Biomeris avec d’autres marques de fosses toutes eaux

média naturel

peu d’entretien

renouvellement du média au-delà de 15 ans

faible impact environnemental

IMPORTANCE DE CE NOUVEL AGRÉMENT POUR SEBICO

L’agrément ministériel revêt une importance capitale pour plusieurs raisons :

il atteste de la conformité du dispositif Biomeris aux normes et réglementations en vigueur, garantissant ainsi sa fiabilité et son efficacité dans le traitement des eaux usées. Cette certification est essentielle pour établir la confiance des autorités compétentes, des professionnels du secteur ainsi que des utilisateurs finaux.

l’obtention de cet agrément ouvre de nouvelles opportunités commerciales pour Sebico.

L’EXTENSION D’UN MARCHÉ AVEC OU SANS FOSSE SEBICO

Jusqu’à présent, l’entreprise proposait le filtre compact Biomeris, déjà soumis à deux agréments ministériels, uniquement en combinaison avec une fosse toutes eaux Sebico. Désormais, grâce à cette nouvelle reconnaissance, il est possible pour les utilisateurs de l’installer avec une fosse toutes eaux d’une autre marque. Cette flexibilité permettra de répondre de manière plus précise aux besoins spécifiques des clients, tout en renforçant la position de Sebico sur le marché de l’assainissement.

UN ENGAGEMENT RESPONSABLE BÉNÉFIQUE

« Nous sommes fiers d’obtenir cet agrément ministériel pour notre filtre Biomeris », déclare Eliott LACOUR, Directeur Général de Sebico. « Cela témoigne de notre engagement envers l’innovation et la qualité, ainsi que de notre volonté de fournir des solutions d’assainissement à la fois performantes et respectueuses de l’environnement. Nous sommes convaincus que cette reconnaissance officielle ouvrira de nouvelles perspectives et renforcera notre position sur le marché. »

Cette réussite témoigne de l’expertise et du savoir-faire de l’entreprise dans le domaine de l’assainissement.

