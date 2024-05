La tuile JURA 10 Jacob d'Édilians allie esthétique tendance et hautes performances pour les toits des régions aux climats rigoureux

Fabriquée au cœur du Jura dans le site de production d’EDILIANS à Commenailles, la tuile JURA 10 Jacob est d’ores et déjà reconnue pour sa résistance exceptionnelle et son étanchéité à toute épreuve qui en font un modèle de choix pour répondre aux exigences esthétiques des toitures de nombreuses régions exposées à des conditions climatiques rigoureuses (Auvergne Rhône Alpes, Bourgogne Franche Comté, Grand Est).

Facile à mettre en œuvre à joints droits, avec sa palette de rouge, rouge ancien et désormais Ardoisé, JURA 10 Jacob met en valeur toutes les habitations, en rénovation comme en neuf. Une tuile au savoir-faire ancestral, déclinée dans une teinte contemporaine et une large gamme d’accessoires dans le même coloris pour parfaire la couverture, qui devrait sans nul doute séduire les professionnels (CMistes, architectes et promoteurs) comme leurs clients particuliers.

Compatible avec les solutions solaires d’EDILIANS pour encore plus de performance énergétique et d’esthétisme, la tuile JURA 10 Jacob bénéficie d’une garantie de 30 ans.

Caractéristiques techniques

Longueur hors tout : 455 mm

Largeur hors tout : 315 mm

Largeur utile : 272 mm

Nombre au m² : de 9,7 à 10,8 selon recouvrement

Pureau fixe variable : de 340 à 378 mm

Poids unitaire : 4,3 kg

Poids au m2 : 43 kg (10 tuiles au m²)

DTU : 40-21

Classe de galbe G1

