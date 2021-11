Pour faciliter le parcours d’obtention des primes CEE, Effy lance « La prime sans déprime », un service d’accompagnement dédié à ses artisans partenaires

Dans le contexte d’essor des travaux de rénovation énergétique, les artisans multiplient les chantiers. En parallèle du temps qu’ils dédient à la réalisation des travaux, ils voient leur charge administrative s’alourdir. Or, une simple erreur dans l’établissement d’un devis peut remettre en question le versement des primes. Pour simplifier le quotidien de ses artisans partenaires et pour fluidifier le parcours d’obtention des primes pour ses clients, Effy, 1er spécialiste de la rénovation énergétique en France, leur offre un nouveau service d’accompagnement administratif « Effy simplicité ».

Frédéric Utzmann, président d’Effy : « Sur les 3 000 professionnels RGE qui composent aujourd’hui le réseau de partenaires d’Effy, ils ont été nombreux à nous signaler des difficultés à absorber la charge administrative dans le contexte d’augmentation des demandes de travaux de rénovation énergétique et de multiplication des chantiers. Parce qu’un accompagnement sur-mesure, en particulier lors de l’établissement du devis, conditionne le versement des primes, nous avons décidé de lancer un service d’accompagnement gratuit destiné à faciliter le quotidien de nos partenaires. »

Favoriser l’obtention des primes en vérifiant les devis

Le nouveau service offert par Effy à ses artisans partenaires vise à favoriser l’obtention des primes. Celle-ci est en effet extrêmement réglementée et repose en grande partie sur l’éligibilité du devis au dispositif CEE. Or, un devis mal rempli entraîne de nombreux allers-retours avec les services de validation des primes ainsi qu’une perte de temps importante.



Ainsi pour accompagner le professionnel dans cette étape décisive, Effy propose désormais de vérifier des exemples de devis qu’il a déjà établis par le passé. Cette vérification en amont permet d’identifier d’éventuelles anomalies et de corriger les mentions qui conditionnent la prime CEE pour ses futurs devis. Au-delà de cette vérification amont, Effy vérifie également, dans le cadre d’un accompagnement sur-mesure, le devis de ses partenaires à chaque demande de prime.



Effy vérifie également que les factures sont bien conformes au devis et remplit l’Attestation sur l’Honneur, essentielle pour l’obtention de la prime pour le particulier. Le professionnel n’a donc plus qu’à la signer.

Simplifier le quotidien des professionnels

En plus de favoriser l’obtention des primes pour ses clients, le nouveau service proposé par Effy doit permettre au professionnel de libérer du temps pour pouvoir se concentrer sur l’organisation et la réalisation de ses chantiers.



Claude Féau, Dirigeant de la société Thermo Conseils et partenaire Effy depuis 2011, témoigne : « Grâce au dispositif d’accompagnement administratif mis en place par Effy, la gestion de la paperasse est beaucoup plus fluide. J’ai gagné un temps considérable et je travaille dans une atmosphère beaucoup plus sereine, ça m’a changé la vie. En plus, les clients sont très satisfaits car la prime est versée rapidement. »

