FORBO SARLINO obtient la certification QUALIOPI pour ses formations de solier ultra qualitatives

À compter du 1er janvier 2022, les organismes dispensant d’actions de formation, bilan de compétences, VAE ou apprentissage, devront être certifiés QUALIOPI en vue de bénéficier de fonds de financements publics et/ou mutualisés. Forbo Sarlino (entité française du Groupe Forbo Flooring) n’a pas attendu le caractère "obligatoire" pour obtenir cette certification.

En effet, l’acteur incontournable du revêtement de sol souple partage, de longue date, son savoir-faire via des sessions de formation aux techniques de pose. S’initier, faire évoluer ses compétences ou encore se perfectionner : l’enseignement s’avère complet, agrégeant théorie et pratique, dispensé par des Techniciens-Formateurs Forbo Sarlino au sein de ses centres de Reims (51), Rennes (35) et Tours (37). La qualité optimale de ses formations lui vaut aujourd’hui d’être certifié QUALIOPI.

L’implication continue de Forbo Sarlino dans le développement du métier de solier récompensée

Attribuée pour 3 ans, avec des contrôles de suivi pendant sa durée de validité, la certification "QUALIOPI" a été délivrée à Forbo Sarlino par l’organisme indépendant Lloyd’s Register, à l’issue d’un audit externe de deux jours et demi, mené fin mai 2021 en présentiel sur le site de Reims. Basée sur l’évaluation de 32 indicateurs, a notamment été saluée l’adaptation des formations Forbo Sarlino à diverses situations de handicap (concernant la déficience auditive pour ne citer qu’un exemple, des supports sont spécialement édités pour la lecture des instructions, de même qu’il est possible de bénéficier d’un interprète en langue des signes). Autres atouts soulignés : l’appartenance au Réseau de Formation des Soliers qui permet, et c’est assez rare, de dispenser la formation au Titre de niveau 4, ainsi que la mise à disposition des participants d’itinéraires pédagogique afin de de visualiser les différents ateliers de formation par demi-journée.



La certification QUALIOPI confère donc à Forbo Sarlino une pleine reconnaissance de ses actions soutenues et de qualité en faveur de la formation au métier de solier.

Des centres de formations aptes à former jusqu’au Titre Solier/Solière de niveau 4 !

Soulignons que les centres Forbo Sarlino présentent l’avantage rare d’un cursus absolument complet, validé par la remise d’un Titre Solier/Solière de niveau 41. Cette formation diplômante en alternance reconnue par l’état s’établit sous forme d’un contrat de professionnalisation de 18 mois (52 semaines en entreprise et 26 en centre de formation) pour lequel l’apprenant est rémunéré en fonction de son âge et son niveau de diplôme.



Au programme, 3 blocs de compétences :

Organisation de son intervention sur chantier ;

Mise en oeuvre (décorative ou technique, de la plus courante à la plus sophistiquée) de revêtements de sol horizontaux ;

Application de revêtements de sol avec traitement verticaux, y compris pose de revêtements au mur (mise en oeuvre d’un système douche par exemple).

Un cursus qui a d’ores et déjà fait ses preuves, affichant un taux de réussite de 100 % en 2020 (près de 290 diplômés depuis sa création) et une moyenne de 97 % d’embauche en CDI à l’issue de la formation.



Prochaines dates de rentrée 2021 : le 4 octobre à Reims et le 25 octobre à Rennes.

Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !

