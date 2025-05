Trophées Valobat 2024 : 7 chantiers durables primés

Pourquoi les Trophées Valobat ?

Mis en place par Valobat, éco-organisme agréé pour la filière PMCB, ces trophées visent à :

Encourager les bonnes pratiques de tri, de collecte et de valorisation des déchets ,

, Mettre en lumière les acteurs engagés dans une logique de transition écologique,

dans une logique de transition écologique, Créer une dynamique d’échange autour des solutions innovantes pour réduire l’impact environnemental du bâtiment.

Les projets lauréats 2024 : une diversité d’approches et de territoires

Les 7 chantiers primés illustrent la diversité des typologies de projets, des profils d’acteurs et des leviers d’action activés pour limiter les déchets et favoriser leur réemploi ou recyclage.

→ Lauréat Catégorie "Bâtiment public"

Réhabilitation du centre de secours de Martigues (13)

Maître d’ouvrage : SDIS 13

Maître d’œuvre : Région Architecture

Entreprise : EIFFAGE Construction Provence

Ce chantier de réhabilitation s’est distingué par une démarche systématique de diagnostic ressources, la démolition sélective, l’intégration de matériaux biosourcés et la valorisation locale des déchets.

→ Lauréat Catégorie "Logement collectif"

Réhabilitation de 60 logements à Roubaix (59)

Maître d’ouvrage : Vilogia

Entreprise : Ramery Bâtiment

Tri rigoureux, valorisation en filière adaptée et implication des équipes ont permis de maximiser le recyclage des déchets, notamment des menuiseries et matériaux isolants.

→ Lauréat Catégorie "Rénovation énergétique"

Rénovation de 140 logements à Échirolles (38)

Maître d’ouvrage : SDH

Entreprise : GCC

Grâce à une logistique de tri optimisée sur site et la mise en place de conteneurs multi-flux, ce projet a atteint des taux de valorisation exemplaires, tout en formant les compagnons aux gestes de tri.

→ Lauréat Catégorie "Réemploi & économie circulaire"

Transformation d’un hangar agricole en maison individuelle à Guengat (29)

Maître d’ouvrage : Privé

Entreprise : Les Bâtineurs

Un chantier 100 % réemploi, avec des matériaux provenant de plateformes locales ou d’autres chantiers : bardage, charpente, isolants… tout est issu de la récupération et du réemploi, démontrant une approche artisanale et vertueuse.

→ Lauréat Catégorie "Innovation chantier"

Construction de logements à Montpellier (34)

Maître d’ouvrage : FDI Groupe

Entreprise : FDI ICI

Grâce à une application numérique de traçabilité des déchets et une organisation chantier pensée pour limiter les flux et améliorer la logistique, ce projet innove dans le suivi et la valorisation en temps réel.

→ Lauréat Catégorie "TPE/PME"

Construction d’un bâtiment tertiaire à Francheville (69)

Maître d’œuvre et entreprise : ICADE Promotion & Sogeprom

Une PME locale a mis en œuvre un plan de gestion des déchets dès la phase conception, avec un suivi rigoureux tout au long du chantier. L'accent a été mis sur la formation et l’implication des sous-traitants.

→ Prix spécial du jury

Démolition d’une école à Aubervilliers (93)

Maître d’ouvrage : Ville d’Aubervilliers

Entreprise : EMTA

Ce chantier a impressionné le jury par l’ampleur des volumes triés, la qualité du diagnostic déchet, et une attention particulière au réemploi de matériaux pédagogiques avec des structures associatives locales.

Des chantiers inspirants, au service d’un modèle plus durable

Ces réalisations exemplaires démontrent que la gestion responsable des déchets de chantier est non seulement possible, mais aussi bénéfique : pour l’environnement, pour les professionnels du bâtiment, et pour l’image de toute la filière.

Valobat continuera de soutenir et valoriser ces démarches, notamment via sa plateforme dédiée à l’économie circulaire, ses guides pratiques, et les prochaines éditions des Trophées.

Professionnels du bâtiment, inspirez-vous de ces bonnes pratiques ! Ensemble, construisons un avenir plus circulaire.

