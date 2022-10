GALINO, une porte automatique d’intérieur qui révolutionne l’agencement intérieur !

Pourquoi avoir développé une porte automatique d’intérieur ?

« En fait, L'activité de Softica est partie de l'intuition qu'un besoin existait pour l'automatisation de portes d'intérieur. Avant même la conception de portes automatiques piétonnes, Softica avait déjà conçu une porte automatique coulissante d'intérieur en applique et une en galandage. Notre première gamme est donc sortie en 2006. Puis en 2015, forts de 10 années de recul, nous avons commercialisé notre v2.

Elle propose toutes les améliorations techniques, esthétiques et pratiques que nous avons pu identifier. Mais cette gamme gagne encore à être connue et c’est le but de ces articles ! », explique Yannick BOCQUET, président de Softica.

C’est quoi une porte automatique d’intérieur ?

C’est une porte automatique conçue spécialement pour l’intérieur. C’est-à-dire que, grâce à un environnement normatif moins strict (Norme En 16005 Low Energy), nous avons pu créer une gamme de portes d’intérieur plus discrète, plus intégrée, beaucoup plus esthétique !



Pour autant, cette gamme a les mêmes caractéristiques de robustesse que nos portes piétonnes, car en tant qu’expert en automatismes, nous voulions une porte qui tienne dans le temps, qui reste silencieuse et qui soit facile à entretenir.



Et enfin, c’est une porte automatique moins chère qu’une porte piétonne puisqu’elle contient moins d’éléments de sécurité ou de gestion de flux.

En applique ou en galandage ?

Ces termes indiquent le type de pose.



Applique : Une porte automatique piétonne se pose en applique sur un mur (ou entre mur selon les cas), et l’INNOVA est la version d’intérieur qui se pose en applique.



Galandage : c’est le fait de poser une porte entre cloisons, dans le galandage. La GALINO a son vantail qui coulisse à l’intérieur du mur, permettant non seulement d’économiser 1m² sur les portes battantes mais aussi de libérer toute la place du refoulement du vantail le long du mur !

En quoi la Galino révolutionne l’agencement intérieur ?

La Galino est silencieuse, invisible et innovante.



Silencieuse car le moteur Brushless qui l’entraine est sans balai et donc sans réducteur. Cela permet d’utiliser une courroie lisse (brevetée) ce qui réduit les frottements et donc le bruit.



Invisible car son vantail disparait dans le galandage dans un mouvement doux et fluide.



Innovante car de multiples systèmes ont été conçus pour installer et maintenir facilement cette porte : parclose pour accéder au mécanisme, carte électronique rotative pour faciliter les paramétrages, bras de liaison amovible (breveté) pour accéder aux éléments présents dans le galandage.



Voir la page innovation dans les portes d’intérieur



Elle est également élégante et discrète, ce qui en fait un élément de décoration. Elle offre en effet de multiples possibilités de finitions : choix des vantaux (bois, verre, verre décoré, ou autre), de la couleur des parcloses (palette RAL), des accessoires (radars comme les portes piétonnes ou touches sans contact



Enfin elle révolutionne l’agencement intérieur car la GALINO’IN est la version lumineuse de la porte automatique d’intérieur en galandage !



Softica a adapté sa technologie lumineuse pour portes automatiques piétonnes sur les portes d'intérieur en galandage :

Un système a été ajouté pour héberger une barrette de LED qui éclaire le vantail par la tranche (2 coloris au choix parmi la palette RVB).

Le vantail en verre trempé est gravé afin de donner un effet 3D (motif au choix fourni par vos soins).

La carte additionnelle et le transformateur ont été placés sous la carte électronique principale côté poteau de fermeture.

Et le rendu est là : un message lumineux, visible des deux côtés du vantail, graphique ou textuel, s’affiche sur votre vantail et permet aux visiteurs d’apprécier votre identité de marque, ou votre signalétique interne.

Venez nous rendre visite au Palais des Congrès de Paris ! :

Aux Journées de l’Orthodontie du 11 au 13 novembre et

Au salon ADF, Congrès international Dentaire, du 22 au 26 novembre

Pour en savoir plus exit_to_app