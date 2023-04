Gamme froide DZAO® : nouvelle référence minimaliste et épurée pour un ensemble des plus harmonieux

Coulissants 2 et 3 vantaux Dzao® série 112 blanc 9016 Profils Color Qualicoat Seaside Classe 2 Ensemble composé de Coulissants et porte Dzao® séries 112 et 113 blanc 9016 Profils Color Qualicoat Seaside Classe 2

DZAO : une gamme complète pour la réalisation de tout type de châssis

La fenêtre minimaliste 713M constitue en effet une nouvelle réponse Profils Systèmes qui joue parfaitement la carte d’une harmonie totale avec les différentes menuiseries de la gamme DZAO® (fenêtres à frappe, coulissants et portes d’entrée).



Habillée du design Factory Spirit® (droit tant sur l’ouvrant que le dormant), cette référence, des plus épurées prône un parti pris minimaliste, puisqu’affichant une masse de vue d’aluminium de seulement 66,3 mm en latéral et de 80,7 mm en central ! Soit un gain de près de 2 cm vs la série 113.



Sans compter que Profils Systèmes propose avec cette innovation une multitude de possibilités de conception de châssis minimalistes, disponible en gorge européenne : fixe, ouvrant à frappe, 2 vantaux, 3 vantaux, soufflet, italienne, battant et oscillo-battant, ouvrant à frappe en trapèze et soufflet en trapèze), le tout déclinable en grandes dimensions allant jusqu’à L 2000 x l 2150 mm.



Mentionnons aussi que cette nouveauté Profils Systèmes se traduit de facto par un clair de jour optimal. Une nouvelle interprétation de la série 113 en version minimaliste qui devrait séduire aisément les prescripteurs et architectes pour leurs futurs projets, tant par ses performances que son design élégant et discret.

Ensemble de portes et fenêtres fixes Dzao® séries 112 et 113

Design et minimalisme encore, précisons que les Séries 113 et 113 M signée Profils Systèmes s’équipent d’un large choix de quincailleries invisibles (crémones, paumelles mais aussi poignées et béquilles sans embase possible). Une première dans les offres de gammes froides sur le marché !



À noter que la gamme de poignées exclusive Mandurah affiche un large choix de couleurs et finitions grâce à ses enjoliveurs cuirs, bois, résinés ou métalliques, s’harmonisera parfaitement aux élégantes fenêtres DZAO®, et permettra de proposer un produit personnalisé unique.



Et comme de tradition, Profils Systèmes n’en a pas délaissé pour autant les performances. En effet, la série répond parfaitement, avec sa fabrication française aux standards européens en matière d’acoustique et d’étanchéité et ses résultats d’essais AEV anticyclonique n’en ont pas à rougir pour autant : A*4 E*9 V*E2400C sur fenêtre 1 vantail (dim. L1230 x H1480 mm) et de A*4 E*9 V*E2400B sur fenêtre 2 vantaux (dim. L1530 x H1480 mm).



Par ailleurs, si la série 113 M de Profils Systèmes propose également un seuil PMR, notons qu’elle revendique une garde d’eau importante sur dormant avec drainage caché sur l’ouvrant.



Côté fabrication, la série 113M est, comme toujours chez Profils Systèmes, certifiée et propose des joints encore plus faciles à mettre en œuvre, à la source de gain de temps et donc de compétitivité lors de la fabrication. De plus, Profils Systèmes l’accompagne de couvre-joints et de bavettes communes à l’ensemble de séries, générant entre autres une simplification des stocks chez les fabricants.



Côté vitrage, Profils Systèmes équipe sa série 113M de vitrage, simple ou isolant, de 8 à 12 mm, maintenu par deux joints en EPDM et une parclose extérieure clipsée de face.