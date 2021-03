Spécialiste français de l’étanchéité dans les univers de la plomberie et du chauffage, GEB a mis en place un accord de partenariat national avec l’association des Compagnons du Devoir. L’objectif de ce partenariat est de promouvoir et de valoriser les métiers du génie climatique. Cette action s’inscrit dans le cadre de son programme « Plan GEB Apprentis » qui accompagne les centres de formations d’apprentis (CFA) sur tout le territoire français, en sensibilisant les apprentis sur la mise en œuvre de ses produits dans le respect des règles de l’art.

Dans le cadre du partenariat avec les Compagnons du devoir, GEB s’engage à animer la formation des apprentis plombiers aux côtés des Compagnons formateurs, afin de les former aux bons gestes d’application de ses produits. Ainsi, GEB interviendra dans toute la France au sein des CFA des Compagnons du Devoir qui forment les apprentis plombiers, pour transmettre le savoir-faire et l’expertise de GEB, mais également pour instaurer des moments de partage d’expériences et d’échanges.

Selon Sébastien Baillot, Compagnon Plombier, Responsable de l’institut des métiers du sanitaire et du génie climatique : « Nous travaillons avec GEB depuis 2018 dans certains de nos CFA et les retours d’expérience sont très positifs. Nous souhaitons à présent élargir à l’échelle nationale notre collaboration en faveur de la formation des apprentis aux assemblages étanches, dont ils sont un acteur incontournable. »



Selon Diane Weinum, Responsable Communication de GEB SAS : « L’association des Compagnons du Devoir est une institution reconnue en France pour la qualité de ses programmes de formation. GEB est également un industriel français reconnu pour la fiabilité de ses solutions dans le domaine de la plomberie et du chauffage. Les deux entités oeuvrant toutes deux pour la valorisation du métier de plombier et partageant des valeurs fortes telles que la rigueur, la fiabilité et le sens du travail bien fait; ce partenariat semblait naturel. Cela nous permet également, non seulement de créer du lien avec les plombiers de demain, mais aussi d’être au plus proche des réalités du terrain. »

