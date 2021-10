Geberit AquaClean. Le WC lavant.

Dans les établissements recevant du public les installations sanitaires doivent être hygiéniques, faciles à nettoyer et robustes. Il est essentiel de limiter les surfaces de contact pour garantir une hygiène accrue. Les solutions Geberit apportent une réponse optimale : systèmes de robinetteries et de rinçage des WC sans contact grâce à la technologie IR. Cuvettes de WC sans bride Rimfree® et abattant déclipsable pour une meilleure hygiène intérieure et extérieure des WC. Elles sont fiables et faciles à installer.