ViMoveForClimate, le challenge lancé par Viessmann pour la préservation de l’environnement

À l’heure où la transition énergétique se retrouve dans toutes les stratégies d’entreprise, les fabricants de générateurs de chaleur se doivent de concevoir des produits respectueux de l’environnement. Viessmann, en plus de développer des solutions de chauffage plus écologiques, a choisi d’intégrer des actions “vertes” dans sa politique globale. Découvrez ViMove.

ViMove, une action responsable

L’opération ViMove lancée par Viessmann a débuté durant la pandémie, à une période où de nombreuses personnes ont ressenti le besoin de se reconnecter à la nature, de se sentir utile, de garder la forme ou de se changer les idées tout simplement. Il y a un an et demi, personne n’aurait imaginé que cette opération rencontrerait autant de succès et pourtant, en 2021, ce sont déjà 833 733 arbres qui ont pu être sauvés ! Comment ?



“Tu fais du sport, nous plantons des arbres”, tel est le crédo de Viessmann. Effectivement, à chaque fois qu’un participant pratique une activité sportive, des arbres sont plantés dans le cadre de projets de reforestation internationaux. Ceci est valable pour la course et le vélo, les activités d’origine, mais également pour le tennis, le yoga, la natation et bien d’autres. Environ 30 sports au total peuvent être enregistrés dans l’application mobile dédiée à ViMove. Ainsi, chaque kilomètre et chaque minute comptent !

1 million d’arbres en 2021

833 733 arbres… mais l’année n’est pas terminée ! La campagne ViMove reprend cet automne, dès le 31 octobre, et durera 7 à 10 jours. Le temps d’atteindre l’objectif que Viessmann s’est fixé : 1 million d’arbres à planter pour 2021 ! Cette fois, les arbres collectés seront plantés dans des forêts appartenant au groupe Viessmann. Ceci dans un but responsable, afin de pouvoir varier les espèces et éviter la coupe incontrôlée des arbres par exemple. C’est ainsi que Viessmann a acheté cet été une forêt en Finlande, d’autres vont s’ajouter prochainement dans le monde entier.

Tout le monde peut participer

Tout le monde peut s’engager pour la protection du climat avec Viessmann. Seul(e) ou en groupe, il suffit d’entrer ses performances dans l’application dédiée ou de rattacher sa montre connectée Garmin à celle-ci. Pour les plus impatients, il est possible de s’inscrire en avance afin de ne pas manquer le départ de la campagne d’automne ! Un challenge sera d’ailleurs mis en place sur les réseaux sociaux avec le hashtag #ViMoveForClimate, pour inciter ses amis à participer également. À la clé, des coupons de réduction pour effectuer des achats sur la boutique ViSelection de Viessmann… mais surtout, une bonne action pour la planète ! Saviez-vous que les arbres absorbent dans l'atmosphère environ une tonne de CO 2 par an pour chaque mètre cube de bois qu'ils produisent ? Alors, rendez-vous dès le 31 octobre pour préserver l’environnement.



ViMove en quelques chiffres :

+ 6 700 participants

18 377 heures de sport

833 733 arbres à planter… bientôt 1 million ?

