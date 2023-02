Geberit en route pour les Jeux Olympiques PARIS 2024 !

Geberit Pluvia équipe la nouvelle toiture du Court Suzanne Lenglen à Roland Garros

Le court Suzanne Lenglen accueillera les épreuves de tennis et de boxe lors des Jeux Olympiques de 2024. À cette occasion, le court Suzanne Lenglen fait peau neuve et se métamorphose avec la création d'un toit rétractable. Cette nouvelle structure complétée par une toile sera comme en lévitation au-dessus du court et des tribunes. Elle s’inspire du plissé créé par Jean Patou pour la jupe de la grande championne de tennis et légende du stade : Suzanne Lenglen. Positionnée en surplomb des tribunes existantes, la toiture comprend une partie amovible, en toile, et une partie fixe qui intègre tous les équipements nécessaires à son déploiement et à son repliement.



Le système Geberit Pluvia, fiable et résistant, a été naturellement privilégié par la maîtrise d’ouvrage pour collecter les eaux pluviales de la Toiture Haute et de la Toiture Basse rétractable du court. Celles-ci seront collectées via des chéneaux pentés qui seront eux- mêmes évacués par le système Geberit Pluvia avec un double réseau (primaire et secondaire) comme prévu par l’Avis Technique pour les chéneaux intérieurs.

Geberit Pluvia équipe le futur Centre Aquatique à Saint-Denis

Le Centre Aquatique de Saint-Denis (93) accueillera les épreuves de water-polo (sauf la phase finale), de plongeon et de natation synchronisée pendant les Jeux Olympiques de 2024. L’ouvrage fera la part belle au développement durable. Matériaux écologiques, réduction de l’empreinte carbone et performances énergétiques figurent au centre du projet. À la demande de la Métropole du Grand Paris, la toiture est en bois et, principale innovation du projet, elle est de forme concave et comporte des poutres de 90 m de portée, une première mondiale pour une structure en bois. La mise en place de ce système complexe a permis à l’équipe en charge de la réalisation du toit de remporter le grand prix national de l’ingénierie* 2021 dans la catégorie : Prix Construction- Aménagement 2021, des projets exemplaires pour construire la France de demain. Solution optimale pour de nombreuses configurations de toitures, Geberit Pluvia a été naturellement choisie pour intégrer ce grand projet et récupérer les eaux de pluie du Centre Aquatique de Saint-Denis.

* Créé en 2006, le Grand Prix National de l’Ingénierie récompense chaque année des équipes ayant concouru à la conception, soit d’un produit soit d’un projet remarquable dans le domaine de l’industrie ou de la construction.

Pour en savoir plus exit_to_app