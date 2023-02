Un espace créatif qui apporte sérénité à ses occupants

Le studio de création toi toi toi (communément connu sous le nom de T3) a été sollicité pour créer une entrée accueillante, un espace café-restaurant, des salles de réunion et des espaces de coworking agiles et axés sur la technologie, pour les tout nouveaux bureaux de la start-up berlinoise Contentful. Les concepteurs ont choisi HIMACS dans la teinte Terrazzo Classico pour un mobilier tout en courbes, aux finitions parfaites.



La start-up berlinoise Contentful est l'une des entreprises technologiques les plus influentes au monde et a déjà atteint le statut de « licorne ». Aujourd'hui, plus de 750 personnes issues de plus de 70 nations travaillent dans trois installations et sites, dans le monde entier. Berlin est l'un d'entre eux. L'entreprise B2B est synonyme d'innovation, à nulle autre pareille. Située dans un bâtiment ultramoderne, à l'architecture remarquable et à la généreuse façade en verre, cette succursale compte environ 350 employés et leur "New Work" a été créé sur cinq étages. L'espace de bureau flexible offre aux développeurs, concepteurs, créateurs de contenu et autres esprits créatifs, un environnement de travail impressionnant - complété par les idées innovantes du studio berlinois T3.



Fondé et dirigé par les designers Melissa Amarelo et Stéphanie Lund, T3 conçoit des espaces innovants et originaux, qui suscitent la bonne humeur. De l'aménagement de l'espace et de la conception de mobilier à la recherche d'innovations, l'équipe accepte les commandes de clients pour des créations exceptionnelles. Les fondateurs du studio ont appliqué leur approche intégrative du design à l'aménagement intérieur au complexe de bureaux de cinq étages. Des formes organiques et un design aussi exceptionnel que captivant, associés à des matériaux innovants, élèvent l'architecture et procurent aux visiteurs un effet waouh absolu. Lorsqu'il s'agit de première impression, la zone de réception en est sans doute le plus bel exemple. Conformément à la devise "welcome, sit, relax, enjoy", cet espace spacieux, ouvert et accueillant vous incite à vous attarder.



Les éléments de mobilier tels que la banque d'accueil, les sièges, et même les jardinières intégrées, sont tous des éléments uniques aux formes arrondies pour une harmonie maximale. Pour concrétiser ces designs de T3, il fallait un matériau spécifique qui, d'une part, devait pouvoir être moulé avec des joints invisibles et, d'autre part, présenter une surface d'aspect noble. La solution : le matériau Solid Surface HIMACS. Car si c'est l'esprit créatif d'un architecte qui transforme une bonne idée en un design brillant, c'est aussi le matériau qui détermine si le design peut être réalisé.

HIMACS offre exactement ces caractéristiques particulières ; il est polyvalent et inspirant, ce qui le rend parfait pour les bâtiments et installations singulières.

La capacité de thermoformage du matériau a été utilisée pour la zone de réception, car il peut être moulé dans pratiquement n'importe quelle forme. Il permet de réaliser des designs à l’envi - ici, les sièges et les comptoirs de forme organique.

Le mobilier en filigrane prend place au centre du rez-de-chaussée et attire immédiatement l'attention par sa forme et sa couleur. Le cadre est fourni par des dalles de moquette gris foncé, un plafond acoustique en denim recyclé et les éléments de fenêtre anthracite encadrés par du béton apparent. Dans ce look plutôt industriel, les meubles aux formes harmonieusement arrondies et aux couleurs claires s'intègrent parfaitement. Ils accentuent et contrastent en même temps. Le revêtement utilisé est Terrazzo Classico de la collection Terrazzo d'HIMACS.

"Nous avons adouci l’aspect abrupte et moderne du bâtiment avec des éléments d'ameublement naturels et chaleureux et complété ce design très moderne avec des matériaux durables et des pièces vintages pour créer des espaces agiles avec un nouveau standard", explique Stéphanie Lund cofondatrice et directrice créative du studio créatif toi toi toi.



Un comptoir d'accueil délicatement incurvé procure une atmosphère accueillante ; grâce à sa base en retrait, il semble léger et élégant malgré sa taille de près de 3,3 mètres. L’ensemble comporte deux postes de travail, avec de discrètes sorties de câbles sur le dessus, un espace de rangement et une zone de travail invisible pour le visiteur.

Dans les activités quotidiennes de réception, la robustesse et la facilité de nettoyage du matériau HIMACS entrent en jeu. Les taches peuvent être facilement essuyées avec un chiffon et de l'eau, et les taches tenaces peuvent être éliminées à l'aide d'un produit de nettoyage, sans laisser de résidus. Même les petites rayures ou les signes d'usure peuvent être facilement polis avec du papier de verre fin. Le matériau est très indulgent, parfait pour les zones à fort trafic.



Une banquette poursuit la forme incurvée de la réception. Les sièges se composent d'une variété d'éléments HIMACS, parfaitement assemblés, sans jointures. Les socles, les façades, les surfaces et les jardinières sont tous fabriqués en HIMACS et semblent avoir été moulés en une seule pièce. La technologie de collage donne un résultat parfait non seulement sur le plan visuel, mais aussi sur le plan technique. La surface non poreuse, absolument lisse et sans raccord offre également la base idéale pour répondre aux exigences les plus élevées en matière d'hygiène. "HIMACS était le choix idéal de matériau, car il est très souple à façonner".



"Dans l'ensemble, les sièges et le bureau ressemblent à un seul et même objet, et c'est ce que nous recherchions", explique Stephanie Lund. Les courbes du comptoir d'accueil et des sièges ajoute une note de douceur. Dans le même temps, les différentes hauteurs des éléments HIMACS interagissent avec le volume de l'intérieur.



L'utilisation de matériaux durables était en tête de liste des choix de matériaux. Grâce à la robustesse d'HIMACS, mais aussi son imperméabilité à la saleté, aux bactéries, etc., le matériau a coché beaucoup de cases. Comme les concepteurs et les clients mettaient l'accent sur la durabilité, ils ont délibérément opté pour un matériau aussi représentatif et durable qu'HIMACS.



Au premier étage, un bureau d'assistance informatique pour le personnel, avec des horaires spécifiques, est également réalisé dans le même matériau, HIMACS Terrazzo Classico.

Architectes : WAF Architekten | Wewelsiep Asipowicz Forsting Partnerschaft mbB Architecture du bâtiment : RKW Architektur + | Rhode Kellermann Wawrowsky GmbH

Design Intérieur : toi toi toi creative studio

Fabrication HIMACS : Markmann & Sabban Objekteinrichtung

Menuiserie : Discher Tischlerei GmbH

Fournisseur HIMACS : Klöpfer Surfaces

Matériau : HIMACS Terrazzo Classico Q001

Photographie : koy & winkel fotografie