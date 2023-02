Ruban LED : un éclairage moderne et facile à installer

Une idée lumineuse pour la déco

Les rubans LED reviennent sur le devant de la scène pour décorer son intérieur. Aussi pratiques qu’économiques, ils offrent un éclairage raffiné pour n’importe quelle pièce de la maison, de la salle de bain au salon en passant par la cuisine. Discrets et minimalistes, ils permettent de mettre en valeur tout en finesse un meuble ou un élément de déco, mais aussi d’apporter facilement plus de lumière dans des endroits où un éclairage classique serait envahissant. Les rubans LED sont le plus souvent adhésifs et s’adaptent ainsi à tous les supports.

En plus des possibilités infinies qu’il offre en matière d’éclairage et de décoration, le ruban LED nouvelle génération permet de réaliser des économies d’électricité puisqu’il consomme moins d'énergie qu’une lampe traditionnelle. Il a également une plus longue durée de vie et génère moins de chaleur.

Comment bien choisir son ruban LED ?

Les bandes LED sont une source lumineuse hautement modulable qui répond aux besoins actuels. Elles offrent une grande variété d’options de personnalisation, il est donc essentiel de prendre en compte un certain nombre de critères afin de faire le bon choix pour son projet.

Le premier élément à considérer est la couleur que l’on souhaite obtenir : blanc chaud, blanc froid, variable ou coloré. Le ruban LED diffuse une lumière homogène dont il est possible de varier l’intensité et la couleur selon l’effet désiré. On choisira ainsi un blanc froid pour le plan de travail d’une cuisine, un blanc chaud pour les éléments de décors et des sources lumineuses apaisantes et la couleur pour un effet plus original et moderne. Certains rubans LED offrent une seule couleur lorsque d’autres sont variables. Ils peuvent également être contrôlés à distance à l’aide d’une télécommande.

Il est ensuite nécessaire de se pencher sur la luminosité et la puissance du ruban LED. Selon le type de LED, la puissance et le nombre de LED par mètre, l’effet obtenu peut grandement changer. On utilisera ainsi les bandes LED avec une luminosité inférieure à 1200 lumens pour la décoration et l’éclairage de niche. Plus les LED seront nombreuses, plus l’éclairage sera homogène. Disponibles en 12V ou en 24V, les rubans LED peuvent être utilisés partout en toute sécurité.

Enfin, le niveau d’étanchéité des rubans LED est important selon l’endroit où l’on souhaite l’installer. Pour l’intérieur et les pièces comme le salon ou la chambre, un indice de protection IP20 suffit. Le premier chiffre indiquant la résistance à la poussière (de 0 à 6) et le deuxième l’étanchéité à l’eau (de 0 à 8). Pour des pièces plus exposées comme la salle de bain ou la cuisine ainsi que pour un usage extérieur, on favorisera un indice IP65. En effet, le ruban LED IP65 bénéficie d’une couche de silicone offrant une protection supplémentaire face à l’humidité.

Comment installer un ruban LED ?

L’installation d’un ruban LED se fait très facilement. Après avoir calculé la longueur nécessaire à son projet, il faut découper le ruban LED à l’aide de ciseaux. Il convient ensuite de bien nettoyer le support et d’appliquer la bande LED autocollante en pressant uniformément sur toute la longueur. Enfin, il faudra raccorder le ruban LED à un transformateur puis le brancher à une prise de courant classique.

