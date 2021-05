Geberit VariForm, exprimer votre créativité ! Geberit a élargi son offre en matière de zones de lavage et d’espaces de rangement élégants. Les meubles de salle de bains Geberit pour les vasques à poser VariForm bien connus font désormais également partie des nouveaux joyaux de la salle de bains. Les nouveaux meubles de salle de bains Geberit VariForm sont harmonieux, minimalistes et s’adaptent parfaitement aux vasques à poser VariForm.

La collection Geberit VariForm se distingue par de nombreux atouts : mutliples combinaisons possibles, modularité et élégance, pour s’adapter à chaque envie.

Les meubles Geberit VariForm

Une ligne moderne et épurée. Pour personnaliser la salle de bains, la nouvelle gamme de meubles dédiée aux vasques à poser VariForm est idéale. De multiples combinaisons à associer avec toutes les géométries de vasques à poser VariForm (ronde, ovale, rectangulaire, oblongue) avec et sans plage de robinetterie. Cette gamme au design contemporain possède de nombreux atouts fonctionnels : 3 modules de 1, 2 et 3 tiroirs, plages de dépose aux dimensions généreuses, système d’ouverture pousse-lâche…

Les vasques Geberit VariForm

Les vasques sont les produits parfaits pour donner du caractère aux salles de bains. Le concept design de Geberit VariForm repose sur les quatre formes géométriques de base – le rond, le rectangle, l’ovale et l’oblong – et les trois principaux types d’installations. Ce concept ouvre toute une série de possibilités pour la personnalisation de la salle de bains pour une liberté de conception maximale. Solutions modulaires du point d’eau pour une totale liberté de design.

