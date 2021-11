Remplissez 10 Big-Bags en 10 minutes ! C’est la promesse de ce nouveau produit développé par le fabricant français d’équipements pour chariots élévateurs Goubard.

Conçu pour les professionnels du négoce et du vrac, ce godet hydraulique GB double fonction permet la reprise du vrac et le conditionnement en big-bag successivement sans perte de temps, puis la dépose rapide du sac sans intervention manuelle.



Résultats : un contrôle précis au déchargement et une productivité associée pour l’opérateur.

