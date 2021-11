Kalcul, outil digital de KP1, s’enrichit : le Plancher à Prédalles Précontraintes intégré au module de prédimensionnement Kalcul Structure

La préfabrication en béton précontraint multiplie les avantages : gain de temps, fiabilité et quantité de matières premières au plus juste réduisant les coûts et l’impact carbone en accord avec la RE2020.

Pour démocratiser ce mode constructif, KP1 s’engage à faciliter toujours plus le travail des professionnels. Sa suite logicielle Kalcul*, totalement gratuite et accessible 24h/24h depuis son site www.kp1.fr, est pensée dans cet esprit. Elle permet aux ingénieurs, économistes et thermiciens de réaliser leurs études en produits préfabriqués facilement et en toute autonomie. En un an, cette plateforme digitale a doublé son audience avec à ce jour plus de 5 000 inscrits.



Aujourd’hui, KP1 enrichit son module d’aide au prédimensionnement et au chiffrage Kalcul Structure. En complément des « Poutres » et « Plancher en Dalles alvéolées », les bureaux d’études peuvent également calculer le « Plancher à Prédalles Précontraintes » à partir d’une configuration donnée. En quelques clics, ils obtiennent la solution adaptée, le coût HT fourni/posé estimé, la note de calcul et le descriptif CCTP à intégrer au DPGF pour les appels d’offres. Sa navigation est fluide, intuitive et rapide. Gain de temps assuré !

L’autonomie au cœur de la démarche

Identification L’utilisateur crée un compte personnel en fournissant une adresse email et un mot de passe ou peut se connecter de manière simplifiée depuis ses comptes LinkedIn, Google ou Office 365. Il peut avoir accès à ses différents projets enregistrés et effectuer une recherche à partir des produits ou d’une date. Dimensionnement Il renseigne les informations sur le chantier avant de lancer le calcul : géométrie (continuité, type d’appuis, portée et épaisseur), charges (type de bâtiment, cloison, revêtement et exploitation) et environnement (feu, zone sismique, classe d’exposition...). Résultat rapide En quelques secondes, l’utilisateur obtient toutes les informations nécessaires : épaisseur de la prédalle et épaisseur de la dalle béton, poids montage, portée, acier complémentaire et taux de travail. Une note de calcul détaillant tous les éléments est disponible pour valider les hypothèses mécaniques et structurelles en phase exécution. Le calculateur peut également recueillir le descriptif CCTP type au format Word afin de le copier dans le DPGF.

* Les modules KALCUL Structure pour estimer rapidement les sections de poutres, épaisseurs ou portées limites de planchers en dalles alvéolées et planchers à prédalles précontraintes ; KALCUL Économiste pour trouver, optimiser, chiffrer et prescrire les systèmes KP1 ; KALCUL Environnement qui permet de calculer les performances environnementales des systèmes constructifs KP1 ; KALCUL Thermique pour accéder à la bibliothèque de performances thermiques des systèmes constructifs KP1 ; Documents techniques.

Pour en savoir plus exit_to_app