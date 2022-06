Reprise rapide au sol de vos matériaux ! Nouveau godet prise directe sur fourches à prix malin développé par le fabricant français d’équipements pour chariots élévateurs Goubard.

Conçu pour les professionnels du négoce et du vrac, Ce nouveau godet GVT 500 litres bascule par 1vérin hydraulique DE (existe aussi en 250 litres) Largeur 1240mm.

Gamme Essentiel, fabrication solide et fiable dans sa catégorie pour les métiers du négoce matériaux et BTP.

Déversement progressif et maîtrisé. Gain de temps assuré !