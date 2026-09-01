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GOUBARD : Fabricant de bennes depuis 1938.



Depuis sa création, GOUBARD se distingue par sa volonté d’offrir à chacun de ses clients les solutions les mieux adaptées à ses besoins. Notre expertise approfondie, notre sens de l’innovation et nos capacités de fabrication sur-mesure nous permettent de répondre à toutes vos attentes.



1er fabricant français de bennes, GOUBARD propose plus de 600 références, standard ou sur-mesure, à travers 70 gammes de produits : bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.



Ce qui fait la réputation des produits GOUBARD:

Qualité et fiabilité

Robustesse et sécurité

Réactivité et sur-mesure

Conception et fabrication 100% françaises sur notre site de production de Seiches-sur-le-Loir

Conformités aux exigences européennes

Innovation et brevets exclusifs

Le savoir-faire de GOUBARD :