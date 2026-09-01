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GOUBARD - Batiweb

GOUBARD

ZA DE LA SUZEROLLE
49140 SEICHES SUR LE LOIR
France
Site web de la marque

GOUBARD : Fabricant de bennes depuis 1938.

Depuis sa création, GOUBARD se distingue par sa volonté d’offrir à chacun de ses clients les solutions les mieux adaptées à ses besoins. Notre expertise approfondie, notre sens de l’innovation et nos capacités de fabrication sur-mesure nous permettent de répondre à toutes vos attentes.

1er fabricant français de bennes, GOUBARD propose plus de 600 références, standard ou sur-mesure, à travers 70 gammes de produits : bennes, trémies, godets, pelles, accessoires de levage et de manutention.

Ce qui fait la réputation des produits GOUBARD:

  • Qualité et fiabilité
  • Robustesse et sécurité
  • Réactivité et sur-mesure
  • Conception et fabrication 100% françaises sur notre site de production de Seiches-sur-le-Loir
  • Conformités aux exigences européennes
  • Innovation et brevets exclusifs

Le savoir-faire de GOUBARD :

  • BENNES : Bennes basculantes, Bennes basculantes sur pivot central, Bennes automatiques, Bennes hauteur réduite, Bennes pour produits à plats, Bennes pour aspiration, Bennes à palonnier, Autres bennes basculantes, Bennes à fond ouvrant, Autres bennes 
  • TREMIES : Nous vous proposons une large gamme de trémies avec différents systèmes d’ouverture et sortie. Ces trémies permettent un déversement total ou partiel des matériaux, un vidage contrôlé et canalisé.
  • PELLES ET GODETS : Nos pelles et godets permettent une reprise au sol de produits en vrac tels que des céréales, des copeaux, de l’engrais ou encore du sable. Ces pelles et godets ont un montage direct sur fourches de chariot élévateur.
  • ACCESSOIRES : Nous vous proposons une large gamme d’accessoires de manutention et levage en complément de nos bennes et godets de manutention.
  • SUR MESURE : une fabrication spéciale pour une totale satisfaction !

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