Godet remplisseur de big bag avec trappe hydraulique, charge 2 tonnes Communiqué | 13.09.22

Partager sur :

Prise directe sur fourches. Reprise des matériaux au sol et remplissage de big bag simultané. Homologué par organisme de contrôle. Gain en productivité et sécurité. Précision et rapidité de remplissage.