Plafonds démontables : découvrez le mag inspiration Danoline !

Nouveautés 2022/2023

De nouveaux chantiers de référence,

Des articles sur les dernières nouveautés,

Knauf Danoline ROLD 12, qui bouscule le plafond démontable avec ses lattes aspect bois créant des plafonds modulaires d’un seul tenant et aux perspectives filantes,

Danoline Creative, le nouveau procédé d’impression sur les dalles qui personnalise à l’infini vos projets,

Enfin une mise en avant des dalles Unity, le must des dalles de plafonds Danoline, alliant esthétique et performances acoustiques renforcées, avec l’arrivée d’une nouvelle dalle, Unity 6.

Nouveautés Produit

Dalles Danoline : Unity 6, un nouveau décor disponible !



Avec leurs perforations au plus proche du bord des dalles et le gain esthétique et acoustique pour les pièces que cela induit, la gamme Unity de Knauf Danoline est devenue en quelques années une nouvelle référence des dalles plâtres pour plafonds démontables.



Unity 6, une nouvelle perforation ronde de 6 mm.



Avec plus de 18% de perforations, ce nouveau décor permet d’obtenir avec finesse et élégance des performances acoustiques élevées (de αw 0,75 à 0,90).

