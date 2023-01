Comment améliorer sa qualité d’air intérieur avec Panasonic ?

Un système de chauffage et de climatisation adapté à tout type d’intérieur

Conçu pour s’intégrer parfaitement aux intérieurs les plus élégants, la gamme Etherea est disponible en 3 couleurs : graphite, gris argenté et blanc pur mat. La gamme offre ainsi un large choix d’options possibles pour s’adapter à toujours plus de styles différents. Avec une largeur de seulement 870 mm, cette unité murale haut de gamme au design élégant simplifie l’installation et la maintenance.

Etherea est également dotée d’une télécommande ergonomique et facile à utiliser, dont la forme arrière est arrondie pour une meilleure prise en main. Minimaliste, la télécommande est particulièrement esthétique.

nanoe™ X pour une protection améliorée 24h/24 et 7j/7

Avec la technologie nanoe™ X intégrée, l’unité intelligente de Panasonic assure une protection améliorée, 24h/24, 7j/7. Présents en abondance dans la nature, les radicaux hydroxyles ont la capacité d’inhiber 5 types de polluants, dont certains virus et bactéries, et de réduire les odeurs.

La technologie nanoe™ X permet de tirer parti de ces incroyables avantages en intérieur, de sorte que ces endroits très fréquentés soient plus propres et agréables à vivre.



Etherea est le premier climatiseur mural de la gamme à intégrer la 3ème génération de la technologie nanoe X, le générateur Mark 3, qui génère 100 fois plus de radicaux hydroxyles que la version initiale introduite en 2003. La création et la diffusion d’une grande quantité de radicaux hydroxyles a démontré une action renforcée et accélérée.



De plus cette technologie est sans filtre et ne requiert donc aucune maintenance ou remplacement. Elle est efficace contre les polluants présents dans l’air, sur les surfaces et dans les tissus. Plus de 140 tests ont été réalisés dans le monde pour vérifier son efficacité.

Une solution haute performance

Outre son élégance incontestable en termes de design et de couleur, l’unité garantit une efficacité énergétique exceptionnelle (classe A+++) en mode chaud et froid ainsi qu’un fonctionnement ultrasilencieux de seulement 19 dB(A), pour un confort optimal. Équipée du compresseur Inverter au R32 de Panasonic, la solution a également un impact limité sur l’environnement.

La gamme est disponible en monosplit et multisplit. La gamme monosplit ne nécessite qu’une seule unité intérieure et extérieure, tandis que la gamme multisplit convient aux applications avec des besoins exigeants si on souhaite équiper plus d’une pièce en connectant jusqu’à 5 unités intérieures à une seule et même unité extérieure.

Connectivité avancée et contrôle vocal

Etherea dispose d’une connexion Wi-Fi intégrée, d’un système de contrôle intelligent avancé et d’une commande vocale. Compatible avec l’application Comfort Cloud de Panasonic, elle permet de gérer facilement toutes les fonctions du système à l’aide de son smartphone. Avec l’application Comfort Cloud, il est également possible de connecter l’unité Etherea aux principaux assistants vocaux du marché afin d’optimiser son niveau de confort et de faciliter son utilisation.

