Graneet, la solution des meilleurs dirigeants du BTP

Les dirigeants du BTP méritent de pouvoir gagner en sérénité grâce à des solutions de gestion qui les aident vraiment à mettre en place de meilleures pratiques de gestion de leurs entreprises. Graneet est la première solution de gestion BTP 100% pour les dirigeants de PME, qui les aide à mieux appréhender le suivi financier de leur activité et à booster leurs marges en leur fournissant une visibilité et une transparence sur leur business, en temps réel.

Les PME du BTP jouent un rôle crucial dans notre société : elles construisent et rénovent nos villes. Et malgré l’importance du travail qu’elles font, ces PME doivent fonctionner avec des marges faibles et font souvent face à des difficultés financières : contexte de concurrence intense, retards de paiements, inflation...etc.



Pour développer leur activité et s’assurer de la satisfaction de leurs clients, les dirigeants se doivent d’être sur le terrain. Pour autant, ils ne peuvent se permettre de négliger le suivi financier et administratif de leur activité sous peine de voir leur rentabilité amoindrie.

Les outils à leur disposition ne sont malheureusement pas adaptés

Encore une majorité de PME du BTP utilisent Excel pour gérer leur activité. Cela génère des problèmes et empêche une gestion saine et efficace de son entreprise : perte de temps importante, erreurs manuelles multiples, facturation erronée qui entraine des retards de paiement et génère de la tension sur la trésorerie, oubli nombreux...etc.

D’un autre côté, les dirigeants qui ont sauté le pas et ont acheté des outils de gestion font face à des difficultés dans le déploiement de ces solutions : elles ont des ergonomies datées qui rendent leur prise en main très difficile, notamment dans des contextes où certains salariés ne sont pas forcément totalement à l’aise avec le digital. Par ailleurs, elles sont souvent déployées sur serveur, ce qui empêchent leur utilisation à distance et de manière collaborative. C’est un frein majeur à la simplification du quotidien essentiellement nomade des dirigeants.

Graneet, la solution des meilleurs dirigeants du BTP

Notre obsession est de simplifier la vie des dirigeants du BTP. Nous avons créé Graneet pour les aider à mieux appréhender le suivi financier de leur activité et à booster leurs marges en leur fournissant une visibilité et une transparence sur leur business, en temps réel.



Graneet est le cockpit de votre PME :

Vous pouvez faire des devis de manière ultra efficace grâce à notre interface intuitif. Vous pouvez gérer différents taux de marge, sauvegarder des devis types et utiliser une bibliothèque de prix que vous avez créée pour gagner du temps dans le chiffrage.

Vous pouvez piloter le suivi financier de votre chantier en temps réel et vous assurer que chacun dans vos équipes ne peut faire que les actions que vous souhaitez dans le logiciel.

Vous pouvez visualiser tous vos indicateurs clés en temps réel dans les tableaux de bord.

Tous les processus de suivi financier et administratif métiers sont automatisés dans la solution sans erreur de calcul : vos situations, factures et DGD sont toujours justes.

Vous pouvez travailler de n'importe où, et cela en collaboration avec vos équipes !

“ Graneet nous donne l'agilité, le gain de temps, et la capacité à collaborer et partager de l'information pour nous accompagner dans cette phase de croissance. ” témoigne Véronique Combès, Gérante de Combès Bâtiment



Enfin, dans une PME, tous les collaborateurs et collaboratrices ne sont pas égaux vis à vis du digital. Pour que la mise en place d’une solution soit un succès au sein d’une PME, il faut que chacun ait réussi à la prendre en main. Graneet est extrêmement simple à mettre en place et à utiliser : nos clients disent qu'ils mettent moins de 2h à prendre en main la solution.

