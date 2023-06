TandeM : la nouvelle menuiserie Pvc et aluminium du Groupe Millet

Une personnalisation à votre image, la multicoloration

La gamme TandeM, de part la mixité du matériau PVC à l'intérieur et de l'Aluminium à l'extérieur, vous permet de mixer les coloris intérieurs et extérieurs selon vos envies.



Toutes teintes disponibles à l'extérieur dont 28 coloris standards. 3 couleurs intérieures : Gris anthracite, Noir et Blanc.

Ergonomique, épurée et discrète

Cette menuiserie à frappe PVC / ALU est composée d'un ouvrant caché avec charnières visibles blanches, noires ou aspect alu brossé, l'option des charnières invisibles disponible ajoutera de la modernité à vos menuiseries.



Poignée design noire, blanche ou aspect alu brossé. Le coloris sera parfaitement adapté à la couleur intérieure de votre menuiserie.

Des finitions de qualité

Les soudures intérieures des profils PVC grâce à la technologie du Groupe MILLET, disparaissent et sont appréciées pour leur discrétion.