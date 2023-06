L'édition 2023 du catalogue Forbo Flooring vient de paraître !

Outil clair et didactique, le catalogue Forbo Flooring guide, en 488 pages, les professionnels vers les solutions correspondant idéalement à leurs projets d’agencement. D’ailleurs, la présentation de références chantiers dans chaque catégorie (LVT, Marmoleum, Flotex, Hétérogènes U3/U4, Tapis de propreté...) permet de juger parfaitement du rendu et, ce, pour différents segments (résidentiel, hôtellerie, santé, enseignement, commerce, tertiaire...). Les table tops viennent illustrer l’intégralité des décors de toutes les références, praticité et exhaustivité de mise ! Enfin, le cahier technique, clôturant le catalogue, distille toujours de précieuses informations pratiques (certifications et normes, conseils de mises en œuvre, modalités d’entretien...).



Au rang des nouveautés, les gammes Allura, Habitat (Modul’up et Sarlon), Flotex et Tessera dévoilent de nombreux inédits. Enfin, l’onglet « Designers et sur-mesure » se complète des collections « Created by » avec José Medina Galeote, Mac Stopa, Flotex by Starck, Flotex Sottsass.

Orienter les professionnels vers les solutions idoines en fonction des projets

100 % opérationnel, le catalogue Forbo Flooring accompagne au quotidien artisans et négociants, qu’il s’agisse de sélectionner un revêtement adapté au lieu où il sera mis en œuvre, connaître les performances techniques d’une référence ainsi que ses atouts en termes de Développement Durable1, recevoir des échantillons, commander au plus près de ses besoins, bénéficier d’une assistance sur chantier, recycler ses chutes ou encore se former.



Ainsi, 10 onglets distincts répertorient les catégories de revêtements, conjuguant descriptifs techniques, avantages produit, labels environnementaux, nuanciers graphiques, croquis et nombreuses photos d’ambiance.

De multiples inédits

La collection 2023 de LVT Allura For Life, affichant pas moins de 97 décors, 18 formats et 5 modes de pose (dont 3 variantes sans colle), introduit une référence complémentaire en pose 100 % libre2, Allura flex3 et une solution acoustique en pose clipsée, Allura click decibel (disponible en juin 2023). Côté design, les effets boisés, minéraux et abstraits s’enrichissent de l’étonnant décor sky, façon aube (Dreamy sky), crépuscule (Magical sky) ou immensité bleu subtilement nuageuse (Calming sky) tandis que Scott s’impose comme l’un des dessins phares, décor hybride entre un tartan flamboyant et une roche patinée par le temps.

Allura decibel - Décor evening sky et Sarlon habitat 2s3 et Modul’up habitat 2s3 - Décor chêne point de Hongrie clair

Concernant les revêtements PVC hétérogènes dédiés à l’habitat, Sarlon habitat 2s3 et Modul’up habitat 2s3, de conception et fabrication françaises (Reims), intègrent désormais de la matière recyclée, en droite ligne de l’engagement environnemental de Forbo Flooring et affichent une résistance à la glissance R10 sur l’ensemble des 30 références. Sarlon habitat 2s3 décline pose collée et pose semi-libre (adhésif double-face) tandis que Modul’up habitat 2s3 se caractérise par une pose libre, ultra facile et rapide, d’autant que son épaisseur et son poids ont été réduits pour une maniabilité optimale sans impact sur les performances du produit. Par ailleurs, Modul’up compact habitat vient parfaire la gamme, notamment dans le cadre de recouvrement d’anciens supports dont les Vinyles Sur Mousse (VSM) acoustiques y compris amiantés (selon réglementation en vigueur).



Les emblématiques sols floqués Flotex et leur structure hybride textile sur envers PVC accueillent la nouvelle gamme Flotex lames | lames S AcousticPlus affichant une absorption acoustique déclarée de aw = 0,25 (H), soit une efficacité acoustique de 22 dB particulièrement appréciable dans les lieux à fort trafic.

Flotex lames | lames S AcousticPlus - Décors montage boreal et ombré boreal

Quant à la gamme de dalles et lames textiles tuftées Tessera, particulièrement adaptée au secteur tertiaire, elle élargit également son panel. Tessera infused, inspirée des 4 éléments (air, eau, terre et feu) avec de doux motifs organiques, a été conçue pour s’intégrer naturellement aux intérieurs commerciaux. De même, Tessera accord joue la carte de l’harmonie, alliance parfaite entre géométrie et modernité grâce à ses lignes qui s’entrelacent instinctivement pour former un seul et même ensemble.

Tessera accord - Décors linen pearl et aqua med et Flotex by Mac Stopa - Décor flower stripes

Enfin, les collections « Created by », issues de collaborations avec de célèbres designers, rejoignent les solutions sur mesure et personnalisables développées par Forbo Flooring grâce à un procédé d’impression numérique haute définition exclusif. José Medina Galeote, Mac Stopa, Flotex by Starck et Flotex Sottsass ont ainsi érigé les revêtements de sol en véritable « matières à créer », pour des projets originaux et des agencements en recherche d’une véritable signature graphique.

1 - Notamment afin de répondre aux certifications des bâtiments telles que LEED, BREEAM ou HQE®

2 - jusqu’à 150 m²

3 - aussi disponible en pose poissée

Crédits photos : © Forbo Flooring Systems