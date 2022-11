Avec la large gamme de matériaux Isover, vos murs sont porteurs de valeurs !

Le futur de l’habitat durable passe par une isolation responsable et de qualité. C’est pourquoi Isover propose des matériaux en fonction des besoins et des valeurs de ses clients pour bâtir un avenir plus respectueux des Hommes et de la Planète.

Depuis plus de 30 ans, Isover propose des solutions d’isolation incluant différents matériaux isolants, chacun répondant à un besoin précis.

La laine de verre Isover : il faut de la bouteille pour développer un isolant recyclable à l'infini

La laine de verre Isover est recyclable à 100% et à l’infini avec pour objectif d’intégrer plus de 80% de verre recyclé à l’horizon 2025 (soit plus aucun prélèvement de matière première naturelle, uniquement du calcin (verre recyclé)).



La laine de verre isole du froid et du chaud. Elle est dotée du meilleur lambda et offre une facilité et une rapidité de pose inégalées. Saine et sûre, la laine de verre possède un cycle de vie optimisé grâce notamment à Isover Recycling, qui donne une seconde vie aux laines de verre usagées en les réintégrant dans les processus de fabrication de la laine de verre Isover.



La laine de verre Isover est recommandée pour une isolation des murs par l’intérieur ou par l'extérieur sous bardage, des combles aménagés ou perdus, des cloisons, sols et plafonds acoustiques.

La fibre de bois Isonat vient toujours de branches locales

La fibre de bois Isonat est fabriquée à partir de chutes de scieries situées dans un rayon de 60 kilomètres autour de l'usine de Mably (42) et provenant de forêts de pins douglas certifiés PEFC. La fibre de bois Isonat est un isolant performant qui possède un des meilleurs lambdas du marché des biosourcés.



Il existe deux gammes d’applications différentes pour isoler été comme hiver :

La gamme Flex pour les intérieurs, murs, cloisons et combles. En 2019, Isonat Flex révolutionne la filière et obtient les premiers Avis Techniques pour ses isolants fibre de bois Flex en applications intérieures. Testée et approuvée par les experts, la mise en œuvre des produits de la gamme Flex est validée par tiers.

La gamme Rigide pour les extérieurs, sarkings, isolation des murs par l'extérieur sous enduit ou sous bardage.

Avec Isocoton, le nouveau matériau pour isoler votre maison est déjà sur vous

Nouvelle alternative responsable pour l’isolation intérieure lancée cette année, Isocoton est un isolant biosourcé issu de textiles recyclés et fabriqué en France. Fabriqué à partir de vêtements destinés au rebut, Isocoton récupère ces derniers via des filières françaises de collecte de vêtements.



Ce matériau très doux au toucher, confère une facilité de pose via des panneaux qui reprennent simplement leur forme initiale grâce à leur haute conformabilité.



Il est idéal pour des applications intérieures, murs, cloisons, combles perdus et aménagés.

Laine de roche, quand la matière première se trouve à un jet de pierre de l'usine

Isover fabrique sa laine de roche à partir de basalte présent à 9 kilomètres de l’usine. Sa très haute résistance mécanique permet une meilleure isolation des toitures par l’extérieur ou sous étanchéité.



Elle ne fait pas perdre d’espaces intérieurs et permet aux occupants de rester dans le logement en travaux. La laine de roche Isover est également dotée d’une résistance au feu très élevée.

Pour en savoir plus exit_to_app