La technologie Full Inverter au service du confort. Chaque année, nombreux sont les propriétaires de piscines qui souhaitent profiter de leur bassin dès le retour du printemps et des beaux jours. En 2021, HEIWA complète sa gamme de pompes à cha- leur entièrement au R32 avec la nouvelle PAC piscine HEIWA BLUE.

Dotée de la technologie Full Inverter très performante et économe en énergie, la PAC piscine HEIWA BLUE permet de maintenir son bassin à la bonne température et d’allonger sa période d’utilisation : elle peut chauffer une eau jusqu’à 35°C. Réalisée à partir de composants de qualité avec un compresseur Mitsubishi Electric, la PAC Piscine HEIWA BLUE se démarque par son positionnement prix accessible, sa simplicité d’installation et ses excellentes performances énergétiques.



Elle offre un confort optimal aux utilisateurs en leur garantissant une eau à bonne température d’avril à octobre. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, grâce à la garantie Harmonie, les pièces HEIWA BLUE sont garanties jusqu’à 5 ans.



Pleinement intégrée dans la maison connectée grâce à sa connexion wifi incluse, la nouvelle PAC HEIWA BLUE est simple d’utilisation et peut se piloter même à distance grâce à l’application mobile.

Plus de confort en chauffant son bassin simplement !

La nouvelle PAC piscine HEIWA BLUE répond à tous les besoins de chauffage pour un maximum de confort dans le bassin. Une fois lancée, la technologie Full Inverter permet un maintien de l’eau à une température constante durant toute la période estivale sans aucune intervention de l’utilisateur.



Très pratique à utiliser, la PAC piscine HEIWA BLUE peut se contrôler grâce au wifi intégré et à l’application Aqua Temp disponible sur les appareils Android et iOs. Il est alors très simple de contrôler la température de son eau directement depuis son téléphone portable en 4G, où que l’on soit. La PAC HEIWA BLUE peut aussi se contrôler avec un petit boitier électronique discret placé sur le devant de la façade de la PAC.

Très silencieuse avec une pression acoustique à partir de 38dB à 1m, la nouvelle PAC piscine HEIWA BLUE permet de profiter de sa piscine à bonne température et au calme lors des moments de détente.

Grâce au logiciel de dimensionnement en ligne HEIWA, disponible sur le site internet, l’installation de la PAC HEIWA BLUE est accessible aux bricoleurs les plus avertis. Cet outil permet aux utilisateurs de facilement réaliser un bilan thermique afin de choisir la pompe à chaleur HEIWA BLUE la plus adaptée à la configuration de leur bassin et à leur besoin. Si le bilan thermique de la piscine n’est pas réalisé et que la pompe à chaleur est sous dimensionnée, elle n’aura pas assez de puissance pour délivrer la température de consigne. A l’inverse, si la pompe à chaleur piscine est sur dimensionnée, vous consommerez plus que nécessaire.

Pour hiverner la PAC piscine HEIWA BLUE à la fin de la saison, l’installation est livrée avec une bâche de protection pour la protéger des intempéries.

Des économies d’énergies grâce à la technologie Full Inverter

Au contraire d’une technologie classique fonctionnant sur un mode ON/OFF, la technologie Full Inverter permet d'optimiser la consommation électrique de la PAC piscine. Elle ajuste sa puis- sance de compression et la vitesse du ventilateur en fonction des besoins des usagers et des conditions climatiques. Ce fonctionnement constant et régulier permet d’éviter les pics de consommation d’électricité et donc de faire des économies d’énergie. La PAC piscine Full Inverter fonctionnera ainsi très vite en début de saison et assurera une petite vitesse durant toute la période estivale pour maintenir l’eau à température.