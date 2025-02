L’année 2024 a donné des ailes à Heiwa, qui accélère en 2025

Forte d’une croissance à deux chiffres et de nombreuses innovations, l’entreprise Heiwa ne compte pas décélérer en 2025. Ayant fait preuve de résilience en 2024, la marque redouble d’ambition pour cette nouvelle année, et dévoile par la même occasion son lot de nouveautés.

Malgré une année 2024 compliquée pour l’ensemble du secteur du BTP, Heiwa, spécialiste du génie climatique, a su tirer son épingle du jeu l’année passée. Dans un contexte de ralentissement majeur du marché des PAC, avec des baisses atteignant -40 % pour les PAC air/eau et -12 % pour d’autres segments, l’entreprise a su boucler l’année avec une croissance à deux chiffres.

De bons résultats que l’entreprise doit à de nombreuses décisions stratégiques bien senties.

Des stratégies fructueuses

Si pour Heiwa, l’année 2024 s’est passée à contre-courant de celle du secteur, c’est dans un premier temps parce que la marque a su renforcer sa proximité avec les installateurs, en multipliant les formations et animations. Le parc d’installateurs a ainsi progressé de 20 %, atteignant 3 600 professionnels, avec une orientation croissante vers le tertiaire.

Par ailleurs, Heiwa a misé sur sa stratégie de R&D pour développer des solutions adaptées aux besoins du marché. « C’est le cas notamment du Zoning Ernest et du chauffe-eau thermodynamique Hyōkō H2O, qui ont su convaincre grâce à leurs innovations uniques sur le marché, leurs performances augmentées et leur excellent rapport qualité-prix », précise Franck Beauvarlet, Directeur Heiwa.

Enfin, la marque a étendu sa présence géographique vers de nouveaux territoires tels que les DOM-TOM, lui permettant de conquérir de nouvelles parts de marché.

En 2024, l'entreprise a renforcé son engagement environnemental, avec la croissance de la forêt Heiwa, qui compense 100 % des émissions carbone liées au transport de ses marchandises. À ce jour, cette forêt compte près de 42 000 arbres et permet de compenser 7 698 tonnes de CO2.

Transformer l’essai en 2025

Cette résilience dont a fait preuve Heiwa en 2024 lui permet d’aborder cette année avec ambition. L’entreprise la perçoit même comme une année de bascule et de conquête. Et la marque n’a visiblement pas de temps à perdre puisqu’elle a dores et déjà lancé l’iQube, son module hydraulique intelligent, 100 % français, qui fait gagner jusqu’à 7h d’installation sur une PAC air/eau et qui optimise ses performances.

Heiwa veut également continuer à s’appuyer sur l’expertise de son département R&D, pour développer des solutions conçues pour faciliter le quotidien et optimiser la productivité des installateurs.

« Heiwa est la marque qui comprend les installateurs et répond à leurs besoins. Dans les années à venir, nous poursuivrons cette approche. Nous cherchons sans cesse à optimiser leur productivité, afin de rendre nos produits plus accessibles aux clients finaux », déclare Franck Beauvarlet.

Au printemps, la marque en profitera aussi pour lancer sa gamme « 100 % maintien de puissance », une nouvelle génération de pompes à chaleur air/air alliant hautes performances et accessibilité.

Ces produits ont été conçus pour garantir un confort thermique optimal en températures extrêmes en mode chaud comme en mode froid. Cette gamme s’inscrit aussi dans sa stratégie d’expansion vers le Nord de la France, avec l’objectif de doubler son CA dans cette région.

Enfin, la densification d’un réseau d’installateurs agréés de qualité reste une priorité pour Heiwa en 2025.

À la conquête de l’Europe

2025 sera aussi l’année de la conquête européenne pour Heiwa, avec un premier pas en Belgique, actuellement marché test et des discussions avancées en Espagne et en Italie.

Pour preuve, Heiwa maintient son ambition de croissance à deux chiffres, affirmant sa place comme acteur incontournable sur le marché, avec une vision claire : rendre accessibles des solutions hautes performances et accompagner les clients finaux dans la transition écologique.

Jérémy Leduc

Photo de Une : ©Heiwa