Heiwa détaille sa feuille de route pour l'année 2023

L’entreprise Heiwa a connu une année 2022 très aboutie en termes d’objectifs qu’elle s’était fixée. Son directeur Franck Beauvarlet ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et veut surfer sur cette bonne dynamique pour continuer de développer sa marque au quatre coins de l’Hexagone. Voici quelles sont les perspectives de Heiwa pour cette année 2023.

L’année 2022 de l’entreprise Heiwa a de quoi donner satisfaction à son directeur Franck Beauvarlet. La marque française de pompes à chaleur responsable a rempli tous les objectifs qu’elle s’était fixée pour l’année passée. À savoir : un chiffre d’affaires multiplié par deux, de nouvelles offres produits pour le tertiaire et le résidentiel ou encore un élargissement de son réseau d’installateurs.

Hors de question pour Franck Beauvarlet de lever le pied en 2023. Les objectifs de Heiwa pour cette année sont tout aussi ambitieux, avec notamment une volonté affirmée par son directeur de doubler à nouveau le chiffre d’affaires de la marque.

L’entreprise de pompes à chaleur responsable place 2023 sous le signe du développement et de l’innovation avec des projets construits autour de trois axes : l’accentuation du poids de la PAC air/eau dans le CA global, l’élargissement du réseau de distribution Heiwa et l’arrivée de nouvelles familles de produits tant pour le tertiaire que pour le résidentiel.

« Nous avons connu une année très dynamique, avec la satisfaction de remplir les objectifs que nous nous étions fixés. Les retours des installateurs sont toujours aussi positifs et leurs clients sont à 99 % satisfaits de leurs installations », se félicite Franck Beauvarlet.

Un réseau de distribution voué à s’élargir à l’échelle nationale

Pour parvenir à doubler son CA comme Heiwa l’avait fait l’année passée, la marque va devoir continuer son développement et conquérir de nouveaux horizons. Pour ce faire, Heiwa a fait le choix de sortir des réseaux de distribution généralistes pour se tourner vers des distributeurs spécialisés comme CD Sud et 3C Clim. Ces partenariats vont lui permettre de s’implanter en Île-de-France, dans le Grand Ouest et de renforcer sa présence dans la zone Sud-Ouest.

« Nous avons fait le choix de sortir des réseaux plus généralistes pour travailler exclusivement avec des distributeurs spécialistes. Cela implique évidemment des changements dans nos gammes de produits et de services », explique Franck Beauvarlet.

Nouvelle année synonyme de nouveaux produits

Qui dit nouvelle année, dit nouveaux produits. Heiwa prévoit de sortir de nouvelles PAC air/eau en 2023 pour le résidentiel. Par ailleurs, la marque travaille sur le segment des ballons thermodynamiques, afin de répondre à une demande du marché toujours plus grandissante. L’entreprise va également renforcer sa gamme dédiée au tertiaire en développant les services associés et en créant une équipe dédiée avec le recrutement d’un responsable des ventes nationales DRV.

« Notre gamme de PAC air/eau représente 25 % de notre CA. L’objectif est de le porter à 30 % cette année, car le marché de la PAC air/eau est structurant pour notre développement. Sur ce segment, nous allons compléter notre offre en proposant des PAC avec eau chaude sanitaire (ECS) intégrée », détaille Franck Beauvarlet. Le directeur de Heiwa réserve d’autres produits pour l’année en cours, mais ce dernier semble vouloir jouer la carte de la surprise : « Un projet très important est prévu autour du petit tertiaire, en particulier sur le zoning puisque nous allons apporter un produit révolutionnaire qui devrait sortir à la fin du premier semestre… Mais vous en saurez davantage très bientôt ! ».

Renforcer l’accompagnement des Éco-Experts Heiwa

Un autre des objectifs majeurs de Heiwa pour cette année est de renforcer l’accompagnement des Éco-Experts Heiwa (EEH). Le réseau des EEH est fondamental pour la marque qui souhaite développer des services propres aux installateurs agréés. La création d’un poste d’animateur du réseau est donc engagée. L’objectif de l’entreprise est de compter 150 EEH dans toute la France en 2023.

La marque est en partenariat depuis un an avec un centre de formation pour proposer des sessions d’apprentissage hebdomadaires dédiées à des produits spécifiques comme la PAC air/eau, les gainables etc… Au deuxième trimestre 2022, 103 clients Heiwa dont 32 EEH ont bénéficié de 19 formations Heiwa. Pour 2023, Heiwa passe à la vitesse supérieure et prévoit l’ouverture de trois centres de formation installés à Paris, Lyon et Marseille.

« Le réseau des EEH est pour nous fondamental. Aujourd’hui, nous avons près d’une centaine de partenaires agréés et nous devons davantage les accompagner. L’objectif est de parvenir à au moins 150 EEH, soit 50 % de plus qu’actuellement. Le partenariat que nous avons signé avec 3C Clim va nous permettre d’avoir un distributeur hyper spécialisé présent dans des régions où nous n’étions pas distribués. Nous allons ainsi pouvoir asseoir un réseau national d’installateurs agréés, avec l’objectif, pour les intégrer, de les faire participer aux évolutions de gammes, de les inviter à des tables rondes etc… Le consommateur final doit pouvoir nous parler directement et nous voulons aussi qu’il puisse avoir facilement accès à l’EEH à travers nous », déclare Franck Beauvarlet.

L’environnement dans l’ADN de la marque Heiwa

L’entreprise Heiwa compte également consolider ses engagements en faveur de l’environnement. La marque a par le passé créé sa propre forêt, en partenariat avec l’ONG Tree-Nation. En 2022, ce sont 17 000 arbres qui ont été plantés, soit deux fois plus qu’en 2021. Une action qui a notamment pour but de compenser les émissions carbones liées au transport et à la consommation des PAC de l’entreprise.

Par ailleurs, Heiwa renforce la pédagogie auprès de ses clients finaux et développe des outils pour les aider à utiliser leur PAC d’une manière optimale et ainsi mieux gérer et comprendre leurs consommations ainsi que leur impact sur l’environnement.

Jérémy Leduc

Photo de Une : AdobeStock